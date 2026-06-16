Son dönemde çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran, 25 yeni ilin oluşturulacağına dair iddialar hakkında resmi kanallardan açıklama geldi. DMM, söz konusu haberlerin hakikatle bağdaşmadığını vurgulayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Resmi Açıklama: "Manipülasyon Amacı Taşıyor"

DMM'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı açıklamada, yeni il kurulmasına yönelik herhangi bir planlama veya sürecin yürütülmediğinin altı çizildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan '25 yeni il kurulacak' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda yeni illerin oluşturulmasına dair planlanan veya icra edilen hiçbir çalışma bulunmamaktadır."

Kamuoyuna "Resmi Makamları Takip Edin" Çağrısı

Söz konusu iddiaların, yapay gündemler yaratarak toplumda algı ve manipülasyon oluşturma hedefi taşıdığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları temkinli olmaya çağırdı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur" ifadeleriyle dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.