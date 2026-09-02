Santa Catarina eyalet yönetimi, 25 yılı aşkın süredir beklenen SC-108 karayolu genişletme projesi için yatırımlarını hızlandırdı. Guaramirim ve Massaranduba kentlerini birbirine bağlayan 15 kilometrelik sanayi ekseninde yürütülen çalışma, eyletin şu ana kadarki en pahalı kara yolu altyapı projesi unvanını taşıyor.

DEV PROJENİN TEKNİK DETAYLARINDA NELER VAR?

Mevcut projede 15 kilometrelik çift şeritli yolun yanı sıra 7 adet viyadük, 4 yaya üst geçidi ve 2 dev betonarme köprü yer alıyor. Günde yaklaşık 20 bin aracın geçtiği koridorda özellikle Itapocu Nehri üzerine inşa edilen 212 metre uzunluğundaki yeni köprü, bölgedeki en karmaşık mühendislik aşamasını oluşturuyor.

238 MİLYON REALLİK YATIRIM SANAYİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

İhale süreçlerinin ardından 238,47 milyon real nihai bütçeyle yürütülen dev proje; metal, tekstil ve kimya devlerinin yer aldığı sanayi bölgesini doğrudan liman hatlarına bağlıyor. Yerel trafiği ağır kargo taşımacılığından ayıracak olan servis yolları ve çok şeritli viyadükler sayesinde kaza risklerinin sıfırlanması ve lojistik aksamaların tamamen çözülmesi hedefleniyor.