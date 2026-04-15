Birleşik Krallık’ta gayrimenkul yönetimi alanında faaliyet gösteren Sabtina Ltd. şirketinde 25 yıl boyunca hiç izin yapmadan çalışan Mossadek Ageli, hukuk mücadelesini kazandı. 1987 yılında genel müdür yardımcısı olarak göreve başlayan ve ilerleyen yıllarda ticari müdürlüğe yükselen Ageli, sözleşmesinde yer alan yıllık izin haklarını 25 yıl boyunca izin kullanmadı.

ÖDEMEYİ REDDETTİLER

İşverenle yapılan ve geçmiş yıllardaki kısmi ödemelerle de tescillenen anlaşmaya göre, kullanılmayan izin haklarının sonraki yıllara devredilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak 2022 yılında şirketin yönetim kurulunun değişmesiyle birlikte yeni yönetim, tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek Ageli’yi ağır kusur iddiasıyla işten çıkardı ve birikmiş izin alacaklarını ödemeyi reddetti.

571 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Konunun yargıya taşınmasının ardından Watford Mahkemesi, Ageli’nin tuttuğu titiz kayıtları ve sözleşme şartlarını inceleyerek çalışanı haklı buldu. Mahkeme heyeti, kullanılmayan toplam 827 günlük izin karşılığında şirketin yaklaşık 450.000 Euro (yaklaşık 23 milyon 755 bin) tazminat ödemesine hükmetti.

Buna ek olarak, haksız işten çıkarma ve diğer yasal alacaklar için de yaklaşık 121.000 Euro tutarında bir tazminat daha belirlendi. Toplamda 571.000 Euro’yu bulan bu tazminat tutarı, 30 milyonu buldu.