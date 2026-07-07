İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarını hedef alan, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik ortak çalışması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hakkında 8 ayrı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen firari hükümlü Ş.G.Ş.'nin Kadıovacık Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenlendi. Operasyonda sahte kimlik kullandığı tespit edilen Ş.G.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

ÜRETİM MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Evde yapılan aramalarda, adresin uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı belirlendi. Aramada 2 kilogram kubar esrar ile iklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu üretimine yönelik çeşitli düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.G.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.