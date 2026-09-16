Projede eski maden çukurları suyla doldurularak iki ayrı rezervuar olarak kullanılacak. Elektriğin bol olduğu saatlerde su yukarıdaki rezervuara pompalanacak, ihtiyaç arttığında ise aşağı bırakılarak türbinlerden elektrik üretilecek. Böylece terk edilmiş maden sahası, dev bir "su bataryası" gibi çalışacak.

MADEN ÇUKURLARINI BİRBİRİNE BAĞLADILAR

Kidston'daki iki eski açık maden ocağı sistemin alt ve üst rezervuarlarını oluşturuyor. Aralarındaki yükseklik farkından yararlanan proje için yer altında türbinlerin bulunduğu büyük bir tesis de inşa edildi.

Sistem özellikle güneş ve rüzgar enerjisindeki üretim değişikliklerini dengelemek için kullanılacak. Elektrik üretiminin fazla olduğu dönemlerde enerji boşa gitmek yerine suyu yukarı pompalamak için harcanacak. Talebin arttığı saatlerde ise yukarıdaki su aşağı bırakılarak depolanan enerji yeniden elektriğe çevrilecek.

Tesisin 250 megavat güç ve 2 bin megavatsaat depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor. Bu miktar, sistemin tam kapasitede yaklaşık sekiz saat boyunca elektrik sağlayabilmesine imkan verecek.

Ayrıca tesisin ihtiyaç halinde 30 saniyeden kısa sürede devreye girebilmesi hedefleniyor. Bu sayede elektrik talebindeki ani artışlarda veya yenilenebilir enerji üretiminin düştüğü dönemlerde şebekeye hızlı biçimde destek sağlanabilecek.

2027'DE DEVREYE GİRMESİ PLANLANIYOR

Eski maden sahasının enerji merkezine dönüştürülmesiyle sıfırdan iki büyük rezervuar kazılmasına gerek kalmadı. Madencilik döneminden kalan dev çukurlar yeni sistemin temel parçaları haline getirildi. Bölgede ayrıca halihazırda bir güneş enerjisi tesisi de bulunuyor.

Günümüz itibarıyla türbin, jeneratör ve diğer ekipmanların kurulumuyla birlikte devreye alma çalışmaları sürüyor. Kidston Pompajlı Hidroelektrik Depolama Tesisi'nin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje tamamlandığında, yıllarca altın çıkarılan ve ardından terk edilen iki dev maden çukuru bu kez enerji depolamak için kullanılacak. Böylece Kidston, eski bir maden sahasının büyük ölçekli enerji depolama tesisine dönüştürülmesinin dikkat çekici örneklerinden biri olacak.