Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinde yapılan son analiz, Türkiye'nin nüfus yapısına dair oldukça ilginç ve eğlenceli bir gerçeği ortaya koydu. 2025 yılında Türkiye'de toplam 895 bin 374 bebek dünyaya gelirken, doğumların en yoğunlaştığı dönemin yaz ayları, özellikle de temmuz ayı olduğu belirlendi. Bu durum, Türkiye'de en çok doğan bebeklerin "Yengeç" burcu olduğunu gösteriyor.

Geçen yılın doğum istatistikleri incelendiğinde, ebeveynlerin yaz ve sonbahar başındaki doğumları tercih ettiği görüldü. İşte en çok doğumun yaşandığı aylar ve cinsiyet dağılımları...

Temmuz (Zirve): 84 bin 235 doğum (43.362 erkek, 40.873 kız)

Ağustos: 81 bin 995 doğum (41.940 erkek, 40.055 kız)

Eylül: 80 bin 203 doğum (41.064 erkek, 39.139 kız)

Ekim: 78 bin 206 doğum

Ocak: 77 bin 749 doğum

Yılın en az bebek doğan ayı ise 65 bin 208 doğumla, gün sayısı da az olan şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Erkek bebek nüfusu hep önde

Doğum istatistiklerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise cinsiyet dengesi oldu. 2025 yılında erkek bebeklerin sayısı yılın her ayında kız bebekleri geride bıraktı. TÜİK’in verileri geriye dönük incelendiğinde, kayıtların tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana erkek bebek doğum sayısının kız bebeklere karşı olan bu üstünlüğünün hiç bozulmadığı görüldü.

Türkiye'nin yıldızı "Yengeç", "Oğlak" ve "Aslan"

Son 25 yılın (2001-2025) genel toplamına bakıldığında, Türkiye'de doğum oranlarında sadece üç ayın ve üç burcun baskın olduğu görülüyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz): Son 25 yılın 11 yılında Temmuz ayı birinci oldu. Türkiye genelinde en çok Yengeç burcu bulunuyor.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak): 2001-2010 arasındaki 10 yıllık dönemde Ocak ayı doğumlular liderdi. Oğlaklar, tarihi genel toplamda ikinci sırada yer alıyor.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos): Ağustos doğumlularla birlikte genel toplamda üçüncü, 2025 özelinde ise ikinci sırada yer aldı.

En az hangi burçlar var?

Türkiye'de nüfusu en az olan, yani en az doğulan burçlar ise Kova (20 Ocak - 18 Şubat) ve Balık (19 Şubat - 20 Mart) olarak belirlendi.

En fazla "yengeç" İstanbul'da dünyaya geldi

İl bazında bakıldığında Türkiye'nin nüfus yükünü çeken megakent, burç haritasında da liderliği kaptırmadı.

İstanbul, Temmuz ayında tek başına 13 bin 745 doğuma ev sahipliği yaparak Türkiye'nin en büyük "Yengeç" burcu üssü oldu.

İstanbul'u, Temmuz ayında 4 bin 676'şar doğumla ikinciliği paylaşan Ankara ve Şanlıurfa takip etti.

Dördüncü sırada ise 3 bin 330 Temmuz doğumuyla Gaziantep yer aldı.