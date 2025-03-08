Her yıl binlerce ev yangını, yaygın olarak göz ardı edilen bir ev alışkanlığından kaynaklanıyor. O da prizlere aşırı yüklenilmesi ve arızalı elektrik sistemleri. Uzmanlara göre ev sahipleri, bu tehlikenin farkında olmalı ve elektrik güvenliği konusunda daha dikkatli olmalıdır. 25 yıllık elektrikçi Carlos Duhney, aşırı yüklenen prizlerin birçok ev sahibinin önemsemediği ciddi bir yangın riskine işaret ettiğini açıkladı.

Duhney, "Bir prize aşırı yükleme yapmak, aşırı ısınmaya ve yangınlara yol açabilir" şeklinde konuşurken, "Prizlerin kapasitesini bilmek ve aşırı gerilim korumalı güç şeritleri kullanmak çok önemlidir." dedi. Güvenli olmak için her zaman tek bir cihaz bağlamayı tercih edin diyen uzmanlar aynı zamanda prizlerinizi asla aşırı yüklememeli ve adaptör ya da uzatma kablosu kullanımından kaçınmalısınız şeklinde uyarılarda bulundu.

BU DETAYLARA DİKKAT EDİN

Her priz, belirli bir elektrik yükünü taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır fakat yük aşıldığında cihazlar aşırı ısınarak yangına neden olabilir. Elektrik güvenliğinizi artırmak için cihazlarınızı farklı prizlere dağıtmayı deneyebilirsiniz ya da evinize yeni prizler ekleyebilirsiniz. Eğer uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa aşırı gerilim korumalı olanları tercih etmeniz önerilirken, bu tür kablolar standart güç şeritleriyle benzer şekilde çalışır. Bu sayede güç dalgalanmaları cihazlarınıza zarar vermez.

Bir diğer güvenlik önlemi ise kullanılmayan cihazların fişlerini çekmekten geçer, takılı kalan cihazlar güç çekmeye devam eder ve bu da prizlerde gereksiz zorlanmaya neden olur. Bu alışkanlık, hem yangın riskini azaltır hem de enerji tasarrufu sağlar. Prizlerinizin aşırı ısınmaya başlamadığından emin olmak da önemli bir güvenlik kontrolüdür. Öte yandan kabloların aşınma veya hasar belirtilerini düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Kabloların renginin değişmesi veya yanık kokusu almak gibi durumlar, aşırı ısınmanın işareti olabilir ve acil müdahale gerektirir.