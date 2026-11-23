Türkiye'de palamut bolluğu sürpriz bir şekilde devam ediyor. Normal şartlarda göç ederek bölgeden ayrılması beklenen palamut, kasım ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen avlanmaya devam ediyor. Balıkçılar, yıllardır görülmeyen bu durumun sezonun seyrini değiştirdiğine dikkat çekiyor.

PALAMUT BOLLUKTAN ÇIKMIYOR

Palamudun beklenen göç döneminin geride kalmasına rağmen avlanmayı sürdürmesi dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamut, tezgâhlarda 100-125 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Diğer balık çeşitlerinde ise fiyatlar daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Hamsinin kilogram fiyatının 400 TL'ye kadar yükselmesi, palamuda olan ilgiyi de artırıyor. Uygun fiyatı ve büyüklüğüyle öne çıkan palamut, vatandaşların tercih ettiği balıklar arasında yer almaya devam ediyor.

25 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Palamudun mevsim normallerinin dışında avlanmayı sürdürmesi, balıkçılık sektöründe de şaşkınlık yaratıyor. Normal şartlarda çoktan göç etmesi beklenen balığın boğazdan geri dönüş yaptığı ve avlanmanın devam ettiği belirtiliyor.

Sezonun ilk dönemlerinde yoğun ilgi gören palamuda yönelik vatandaş talebinde ise azalma yaşanıyor. Birçok kişi sezon başında palamut alarak tüketirken bazı vatandaşlar balıkları tuzlayarak veya dondurucuda saklayarak ilerleyen aylar için hazırlık yaptı.

PALAMUT AVININ BİTMESİ BEKLENMİYOR

Kasım ayının son günlerine yaklaşılırken palamut avının devam etmesi, sezonun ne kadar süreceği sorusunu da gündeme taşıdı. Mevcut tabloya göre avlanmanın kısa sürede sona ermesi beklenmiyor. Balığın beklenenden uzun süre bölgede kalması, bu sezonu alışılmış dönemlerden farklı kılıyor.