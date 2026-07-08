Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Yurtbaşı beldesinde yaklaşık 25 yıldır kullandığı taşınmazın Organize Sanayi Bölgesi'ne devredileceği bilgisinin kendisine ulaştığını belirten besici Zülfü Sarıtağ, ilgili kamu kurumlarına resmi başvuruda bulundu. Sarıtağ, yıllardır emek verdiği taşınmazın hukuki durumunun netleştirilmesini, sürecin şeffaf yürütülmesini ve taşınmazın kendisine tahsis edilmesini talep etti.

600 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Sarıtağ, söz konusu taşınmaz üzerinde tamamen kendi imkanlarıyla inşa ettiği ahır ve müştemilatların bulunduğunu belirterek, yaklaşık 600 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve ailesinin geçimini buradan sağladığını ifade etti. Yaklaşık çeyrek asırdır kesintisiz kullandığı taşınmazın Hazine adına kayıtlı olduğunun ve Organize Sanayi Bölgesi'ne devredileceğinin kendisine bildirildiğini aktaran Sarıtağ, bu nedenle ilgili kurumlara resmi başvuruda bulunduğunu kaydetti.

ÇEVRE VE HAYVANCILIK VURGUSU

Taşınmazın yerleşim alanlarına yakın bir noktada bulunduğunu belirten Sarıtağ, bölgede planlanan sanayi yatırımının çevre, tarım ve hayvancılık üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda endişeli olduklarını söyledi. Olası hava, su ve toprak kirliliğinin yanı sıra gürültü ile ağır araç trafiğinin hem bölge halkını hem de hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

"ŞEFFAF SÜREÇ İŞLETİLSİN"

Herhangi bir yatırımın gelişigüzel engellenmesini istemediklerini vurgulayan Sarıtağ, kamu yararı, çevrenin korunması ve vatandaşların yaşam hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtti. Tüm idari işlemlerin şeffaf biçimde yürütülmesini, varsa plan ve kararların kamuoyuyla paylaşılmasını ve bölge halkının görüşlerinin dikkate alınmasını talep etti.

TAHSİS YA DA SATIŞ TALEBİ

Yaklaşık 25 yıldır emek verdiği, kendi imkanlarıyla yapılar inşa ettiği ve geçimini sağladığı taşınmaz üzerindeki fiili kullanımının korunmasını isteyen Sarıtağ, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek taşınmazın kendisine tahsis edilmesini veya satışının yapılmasını talep etti.