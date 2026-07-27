Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş için geri dönüş hazırlığı başladı. 1990'lı yılların en sevilen yapımları arasında yer alan dizi, bu kez beyazperde projesi olarak hayranlarıyla buluşacak. Yapımcı Polat Yağcı'nın eski oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirmek için çalışma yürüttüğü ve başrol oyuncuları Yonca Evcimik ile Cenk Torun'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

25 YIL SONRA BEYAZPERDEYE TAŞINIYOR

Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında gösterilen Çılgın Bediş, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 90'lı yıllarda geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 25 yıl sonra film projesi olarak beyazperdeye taşınacak.

Poll Films'in sahibi Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstleneceği projede, dizinin unutulmaz karakterlerine hayat veren oyuncuların yeniden bir araya getirilmesi planlanıyor.

İKİLİ YILLAR SONRA YENİDEN AYNI PROJEDE

Edinilen bilgilere göre, dizinin başrollerinde yer alan Yonca Evcimik ve Cenk Torun, film versiyonu için gelen teklifi kabul etti. Böylece ikili, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmuş olacak.

Hayranlarının büyük merakla beklediği Çılgın Bediş filminin 2027 yılında sinemalarda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Projenin diğer oyuncu kadrosuyla ilgili çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.