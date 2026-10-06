Evlerde enerji tüketimini azaltmak ve doğalgaz faturalarını düşürmek için her zaman yüksek maliyetli kombi değişimlerine ihtiyaç duyulmuyor. Doğru su sıcaklığı ve termostat ayarlarının yanı sıra basit sistem bakımlarıyla da önemli ölçüde tasarruf sağlamak mümkün.

Kombi, radyatör veya yerden ısıtma sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışması enerji verimliliğinde belirleyici rol oynuyor. Tüm konutlar için geçerli tek bir standart sıcaklık bulunmazken, sistem türüne ve evin fiziki koşullarına göre yapılan doğru ayarlamalar faturaları doğrudan etkiliyor.

DOĞRU SICAKLIK AYARI ÖNEMLİ

Yoğuşmalı kombilerde en kritik parametrelerden biri sisteme gönderilen çıkış suyu sıcaklığı olarak öne çıkıyor. Radyatörlü sistemlerde ideal su sıcaklığı genellikle 45–70 °C, yerden ve duvardan ısıtma sistemlerinde ise 30–45 °C arasında değişkenlik gösteriyor. Yoğuşmalı kombiler için başlangıç seviyesi olarak 55–60 °C önerilmekle birlikte; bina yalıtımı, radyatör boyutu ve dış hava

MEVSİME GÖRE KULLANIM SUYU SICAKLIĞI

Çift işlevli kombilerde kullanım sıcak suyunun mevsime göre ayarlanması ek tasarruf sağlıyor. Kış aylarında musluk ve duş suyu için 60 °C, yaz aylarında ise 50–55 °C seviyeleri yeterli görülüyor. Sıcak su ayarının mevsime göre güncellenmesinin tüketimi %2 ile %3 oranında azalttığı ifade edildi.

TERMOSTAT KULLANIMI VE GECE AYARI

Sıcaklığın sabit tutulması yerine zamanlamalı kontrol edilmesi enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlıyor. Termostat sıcaklığının gece saatlerinde veya evde kimsenin bulunmadığı zamanlarda 2 °C düşürülmesi ve uyanma saatinden bir saat önce tekrar yükseltilmesi tavsiye ediliyor. Ev genelinde sıcaklığın sürekli olarak 1 °C düşük tutulmasının dahi %5 ile %10 arasında tasarruf sağladığı aktarılıyor.

Oda bazlı ısı kontrolüne imkan tanıyan akıllı radyatör vanaları ve programlanabilir termostatlar sayesinde, yalnızca ihtiyaç duyulan alanların gereken zaman diliminde ısıtılması sağlanarak gereksiz enerji kaybının önüne geçiliyor.

PERİYODİK BAKIM VE SİSTEM BASINCI

Ekipman ayarlarının yanı sıra radyatörlerdeki havanın alınması, sistem basıncının ideal seviyede tutulması ve yıllık kombi bakımlarının yapılması kritik önem taşıyor. Bakımsız kalan kombilerin %10 ile %15 oranında daha fazla gaz tükettiği, mevcut sistemin düzenlenmesi ve doğru yapılandırılmasıyla ekstra yatırım yapmadan önemli tutarlarda tasarruf elde edilebileceği vurgulanıyor.