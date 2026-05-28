Washington Post’un, isimleri açıklanmayan bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump’ın portresini taşıyacak yeni banknotların hazırlanmasına yönelik çalışmalar son dönemde hız kazandı.

İddiaya göre, Trump tarafından Hazine Bakanlığına atanan Müsteşar Brandon Beach ile Kıdemli Danışman Mike Brown, Baskı ve Gravür Bürosu yetkilileriyle düzenli temas kurarak üzerinde Trump’ın yer aldığı 250 dolarlık banknotların tasarlanması için girişimlerde bulunuyor.

HUKUKİ SORUNLAR DOĞURABİLİR

Ancak kurum içindeki yetkililerin bu fikre mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Mevcut düzenlemelere göre yalnızca vefat etmiş kişilerin ABD banknotlarında yer alabileceği, bu nedenle hayatta olan bir başkanın portresinin kullanılması durumunda hukuki sorunlar doğabileceği ifade ediliyor.

Eğer bu girişimler sonuç verir ve tasarım hayata geçirilirse, ABD tarihinde ilk kez yaşayan bir kişinin resmi Amerikan para birimi üzerinde yer almış olacak.

BAZI TASLAKLAR SUNULDU

Haberde ayrıca, Brandon Beach’in geçtiğimiz ağustos ve eylül aylarında kurum personeline Trump’ın portresinin bulunduğu bazı banknot taslaklarını sunduğu aktarıldı. Bu taslaklardan birinde, 250 dolarlık banknotun ortasında Trump’ın yüzü bulunurken, hem Başkan’ın hem de Hazine Bakanı Scott Bessent’in imzaları tasarımda yer alıyordu.

Tasarımı hazırlayan İngiliz ressam Iain Alexander ise Washington Post’a yaptığı açıklamada, taslağın Trump tarafından onaylandığını söyledi.

TARTIŞMALAR SONRASI RAFA KALDIRILMIŞTI

Alexander ayrıca Trump’ın, tasarımda yer alan Amerikan bayrağının renkleri ve ülkenin kuruluşunun 250. yıl dönümünü simgeleyen logoya ilişkin bazı değişiklikleri de kabul ettiğini belirtti.

Öte yandan, ülkenin 250. yılı anısına daha önce Kongre’ye sunulan ve Trump’ın 250 dolarlık banknotta yer almasını öngören yasa tasarısının, tartışmaların ardından rafa kaldırıldığı biliniyor.