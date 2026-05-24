Çorum Osmancık’ta yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül'ün bir süredir kendisinden haber alamayan bakıcısı, kontrol amacıyla gittiği dairede Bülbül’ü hareketsiz halde bulunca durumu ekiplere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bülbül’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri evde gerekli incelemeleri yaparken, savcılık tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasına karar verildi.

MERDİVENLERDEN İNDİRİLEMEDİ

Ancak yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen Bülbül’ün cenazesi, apartmanın dar merdivenlerinden indirilemeyince farklı bir yöntem kullanıldı. Osmancık Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonuyla olay yerine teleskopik forklift getirildi.

FORKLİFT YARDIMIYLA İNDİRİLDİ

Özel ekipmanlarla hazırlanan cenaze, 4’üncü kattaki dairenin balkonundan dikkatli bir çalışma sonucu forklift yardımıyla aşağı indirildi. Çalışma sırasında çevrede toplanan vatandaşlar süreci izlerken, operasyon ekiplerin kontrollü müdahalesiyle tamamlandı. Bülbül’ün naaşı, daha sonra cenaze aracına alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.