Halihazırda 250 işçinin işine son veren dev tesis için sendikalar kasım ayı içinde yeni bir toplu işten çıkarma dalgası yaşanabileceği uyarısında bulunurken, eyalet meclisi ve yerel yönetimler fabrikayı kurtarmak için harekete geçti.

1983 yılından bu yana Pirapora’da üretim yapan ve ABD, Japonya ile Çin gibi dev pazarlara ihracat gerçekleştiren fabrikanın yaşadığı darboğazın arkasında küresel ticaret savaşları ve artan maliyetler yatıyor.

Şirket yönetimi rekabet güçlerini kaybetmelerine gerekçe olarak ABD’nin gümrük vergilerini, Avrupa’nın ticaret engellerini, yüksek kredi faizlerini ve özellikle Çin ile Hindistan’dan gelen ucuz ithalat baskısını gösteriyor.

Resmi verilere göre ülkedeki alaşım ithalatının son dönemde yüzde 30’a varan oranlarda artması ve iç piyasa fiyatlarının yüzde 31 gerilemesi üzerine fabrikanın geçen yıl bazı fırınlarını kapatmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

SÜREÇ MAHKEMEYE TAŞINDI

Yaklaşık 57 bin nüfuslu kentin en önemli istihdam kaynaklarından biri olan fabrikanın kapanma ihtimali bölgede büyük endişe yarattı. Şirketin sunduğu zarar gerekçelerini yeterli bulmayan ve geçmiş yılların mali tablolarının detaylı incelenmesini talep eden metal işçileri sendikası, süreci İş Mahkemesi Savcılığına taşıdı. Minas Gerais Eyalet Meclisi de çalışanların haklarını korumak ve toplu işten çıkarmaları durdurmak amacıyla bakanlıkları ve yerel yönetimleri acil müzakere masasına çağıran iki ayrı kararı onayladı.

Fabrika yönetiminden henüz resmi bir kapanma açıklaması gelmezken, gözler başlatılan kurtarma görüşmelerine çevrildi.