Avrasya Tüneli 2024-2025 sürdürülebilirlik raporunda son 2 yılda garanti edilen araç sayısının yüzde 8 aşıldığı, garanti üzerindeki her geçiş için kamuyla yüzde 30 gelir paylaşımı yapıldığı yer aldı. Özellikle kamuyla gelir paylaşımına geçildiğinin söylenmesini eleştiren CHP’li Kara, “Avrasya Tüneli hâlâ vatandaşın üzerinde ekonomik bir yük. Son iki yılda kamuya 250 milyon lira gelir sağlayan tünel için işletmeci firmaya aynı dönemde 5 milyar 305 milyon lira fiyat farkı ödendi” dedi. Kara, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2024’te kamuya gelir paylaşımı olarak 120 milyon 119 bin lira tahsil edilmişti. Ancak aynı yıl araç geçiş ücretindeki fiyat farkı nedeniyle işletmeciye 3 milyar 294 milyon lira ödendi. 2025’te de kamuya 129 milyon 922 bin lira gelir paylaşımı yapılırken, Hazine fiyat farkı nedeniyle firmaya 2 milyar 11 milyon lira ödeme yaptı. 250 milyon lira kamuya gelir paylaşımı yapılırken bunun 21 katı üzerindeki tutar, fiyat farkı nedeniyle işletmeciye ödendi.”

9 yılda garantiye 13.2 milyar ödendi

Sadece garantinin tutmaması nedeniyle işletmeciye, 13 milyar 200 milyon lira ödendiğini kaydeden Nermin Yıldırım Kara, “Bu tutara fiyat farkı da eklendiğinde fatura daha da kabarıyor. 2024 yılında 80 lira olan geçiş ücreti, son 2 yılda yüzde 312 zam ile bugün 330 lira. Buna rağmen Hazine hâlâ her geçen araç için şirkete fiyat farkı ödüyor” dedi.