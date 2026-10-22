Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde sabah saat 11.00 sıralarında hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. Bir inşaat firmasına demir tedariki sağlayan taşeron firmanın sahibi İlyas B., firmadan 250 milyon lira tutarındaki alacağını tahsil edemediğini iddia ederek satış ofisine geldi.

SATIŞ OFİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Yanında getirdiği tabancayı çıkaran İlyas B., satış ofisine doğru peş peşe ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan satış ofisinde maddi hasar meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşan şüpheli İlyas B., polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki sorgusunun ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.