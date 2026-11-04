ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Demokrat Parti adayı Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı yenerek Georgia Valisi seçildi. Atlanta'nın eski belediye başkanı Bottoms, ABD tarihinde bir eyaletin valiliğine seçilen ilk siyah kadın oldu.

HBCU Gameday'den Steven J. Gaither'ın 3 Kasım tarihli haberine göre, Bottoms'ın seçimi kazandığını NBC News duyurdu. Bottoms, Georgia'nın da ilk kadın ve ilk siyah valisi unvanlarını kazandı. Eyalette 2003 yılından bu yana valilik makamını elinde tutan Cumhuriyetçilerin 23 yıllık yönetimi sona erdi.

RAKİBİ KAMPANYASINA 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA AKTARDI

Yarışta adayların mali kaynakları arasındaki fark dikkat çekti. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarder iş insanı Rick Jackson, kampanyasına kişisel servetinden 100 milyon doların üzerinde kaynak aktardı. Bottoms, rakibinin mali üstünlüğüne rağmen seçimi kazandı.

Kampanyasında düşük ve orta gelirli ailelerin ekonomik koşullarına odaklanan Bottoms; Medicaid sağlık sigortası programının kapsamını genişletmeyi, asgari ücreti artırmayı ve çalışan aileler için ekonomik fırsatları geliştirmeyi vadetti.

HÂKİMLİKTEN BEYAZ SARAY'A UZANAN KARİYER

1970 doğumlu Bottoms, 1991'de Florida A&M Üniversitesi Gazetecilik ve Grafik İletişim Fakültesi'nden yayın gazeteciliği alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Daha sonra Georgia State Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı ve siyasi kariyerinden önce hâkimlik yaptı.

Atlanta Belediye Meclisi'nde görev alan Bottoms, 2017'de belediye başkanı seçildi ve Ocak 2018'de göreve başladı. Belediye başkanlığı döneminde COVID-19 salgını ve George Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan ırkçılık karşıtı protestolarla karşı karşıya kaldı.

Belediye başkanlığının ardından Joe Biden yönetimine katılan Bottoms, Beyaz Saray Kamu Katılım Ofisi Direktörü ve Başkan'ın kıdemli danışmanı olarak çalıştı.