Zombi yanardağ olan anılan ve 250 yıl sonra yeniden canlanma belirtileri gösteren Uturuncu, patlama sinyalleri vermeye başladı. Artan sismikl hareketlilik, gaz salınımı ve yer şekli değişimleri için bilim insanları da uyarılarda bulundu.

PATLAMAYA HAZIRLANIYOR

Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmalarda, yer altındaki sıcak sıvı ve gazların hareketiyle kabuğun merkezde yükselip çevresinde çöktüğü tespit edildi. Bilim insanları, bu hareketliliğin devasa bir magma kütlesiyle ilişkili olduğunu belirtiyor.

HALK TEHDİT ALTINDA

Uturuncu, üç kasabaya yalnızca 40 km uzaklıkta ve olası bir patlama hem bölge halkı hem de çevre ülkeler için ciddi tehdit oluşturabilir. Volkanik külün Bolivya, Arjantin ve Şili'ye yayılabileceği öngörülüyor.