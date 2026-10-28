Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan ayakkabı zincirinin son kapanış kararı Londra'daki bir mağazasını kapsıyor. Şirket, küçülme sürecini sürdürürken kapanacak şubede indirimli satışlar da başladı.

50 MAĞAZASINI KAPATTI

Shoezone'un Londra'nın Dagenham bölgesindeki Heathway Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazası, Ocak 2027 sonunda kalıcı olarak kapanacak. 11 yılı aşkın süredir hizmet veren mağazanın vitrinlerine kapanış ilanları asılırken müşteriler için indirimli satışlar başlatıldı.

Şirket, 2025 yılında 36 mağazasını kapatırken 2026'nın ilk altı ayında 14 şubesinin daha faaliyetlerine son verdi. Böylece yaklaşık 18 aylık dönemde kapanan mağaza sayısı 50'ye ulaştı. Dagenham'daki şubenin kapanmasıyla bu sayı 51'e yükselecek.

Kapanışların arkasında yükselen işletme giderleri ve tüketici harcamalarındaki düşüş bulunuyor. Özellikle artan nakliye maliyetleri ve mağaza giderleri şirketin mali durumunu zorlaştırırken 2026'nın ilk yarısında gelirlerde gerileme ve zararda artış yaşandı.

SATIŞLARI ARTIRMAK İÇİN YENİ YÖNTEME BAŞVURDU

Fiziksel mağazalarını azaltan Shoezone, satışlarını artırmak için internet üzerinden alışverişe ağırlık vermeye başladı. Şirket, 2026 yılında internet üzerinden ürün satışına başlayarak özellikle genç tüketicilere ulaşmayı hedefledi.

Sosyal medya platformunda 10 sterlinin altında fiyatlarla ayakkabı satışına başlayan marka, içerik üreticileriyle iş birlikleri yaparak müşteri kitlesini genişletmeye çalışıyor.

Şirketin İngiltere genelindeki faaliyetleri devam ederken maliyet baskısı nedeniyle mağaza ağındaki küçülmenin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.