Amsterdam'dan Meksiko'ya gitmek üzere havalanan KLM'ye ait Boeing 787-9 tipi uçakta 100 canlı domuz taşınıyordu. Yaklaşık 4,3 ton ağırlığındaki hayvanlar, Danimarka'dan Meksika'ya gönderilmek üzere uçağın kargo bölümüne yerleştirildi.

Uçakta 259 yolcu ve mürettebat bulunurken, ilk etapta her şey planlandığı gibi ilerliyordu. Fakat uçuş sırasında kargo bölümündeki hayvanlardan yayılan yoğun koku kısa süre içerisinde sorun haline geldi.

DOMUZLARIN KOKUSU UÇAĞIN ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Uçuşun yaklaşık altıncı saatinde kargo bölümünden yayılan kötü koku kokpite kadar ulaştı. Mürettebat, yaşanan durum üzerine uçağın rotasını değiştirme kararı aldı.

Amsterdam-Meksiko seferini gerçekleştiren uçak, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli şekilde iniş yaparken olay nedeniyle resmi bir acil durum ilan edilmedi.

259 YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Uçağın Bermuda'ya inmesinin ardından yolcular ve mürettebat için otel ayarlandı. Kargo bölümündeki 100 domuz ise uçaktan indirilerek havalimanındaki eski bir posta işleme tesisinde güvenli alana alındı.

Yetkililer hayvanların sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan ilk incelemelerde domuzların sağlıklı olduğu ve gerekli veteriner belgelerine sahip bulunduğu bildirildi.

400 BİN DOLARLIK SEVKİYAT İÇİN YENİ UÇAK GÖNDERİLDİ

Olayın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise taşınan hayvanların değeriydi. Yaklaşık 4 aylık olan domuzların yüksek değerli damızlık hayvanlar olduğu açıklandı. Sevkiyatın uçuş, nakliye, laboratuvar ve veteriner masraflarıyla birlikte yaklaşık 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

Hayvanların bakımının Bermuda'da sürdürülmesi için yerel çiftçilerden yem temin edildi. KLM, domuzları Meksika'ya ulaştırmak amacıyla ayrı bir kargo uçuşu düzenledi.