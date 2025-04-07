Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadeleye oyuna sonradan dahil olan Tayyip Talha Sanuç damga vurdu.
26 DAKİKA SAHADA KALDI
Siayah beyazlı ekipte sakatlanan Emirhan Topçu, 17. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı. Dakikalar 43'ü gösterirken Tayyip Talha, rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı ile mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, pozisyonu izlemeye ekran başına gitti ve kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.
4 GÜNDE 2. KEZ
4 gün önce oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'ye elenen Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. 4 gün içinde oynanan iki karşılaşmada toplam 62 dakika süre alan siyah beyazlı savunmacı 2 kez kırmızı kart gördü.
Tayyip Talha Sanuç, ayrıca Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olarak ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş futbolcusu oldu.