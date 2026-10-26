26 Ekim saat 07:10'da gerçekleşecek 2 derece Boğa dolunayı, tüm burçlar için finansal istikrarı, kaynakları ve maddi güvenliği ön plana çıkarıyor.

Sabit burçta meydana gelen bu güçlü enerji, hayatımızda uzun süredir belirsiz olan konuları netleştirmek ve kalıcı adımlar atmak adına önemli bir fırsat sunuyor.

Koç

Boğa dolunayı finansal kaynaklarınız ve gelir dengeniz üzerinde kilit bir rol oynuyor. Beklenmeyen harcamalarla karşılaşmamak adına bütçenizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Maddi konularda daha garanti ve somut adımlar atmak isteyeceksiniz. Kendi öz değerinizi sorgularken, yatırımlarınızı güvenceye almak için doğru bir gündesiniz.

Boğa

Burcunuzda gerçekleşen bu güçlü dolunay tüm dikkatleri üzerinize çekiyor ve hayatınızın ana dönemeçlerini aydınlatıyor. Kişisel ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda uzun süredir sabrettiğiniz konular netlik kazanıyor. Kendi kararlarınızın arkasında durarak hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

İkizler

İç dünyanızı ve arka planda dönen olayları sorgulamanıza neden olan sakinleştirici bir dolunay süreci yaşayacaksınız. Kontrolünüz dışındaki bazı durumlarla yüzleşmek ve eski alışkanlıklarınızı geride bırakmak isteyebilirsiniz. Gizli saklı kalan bazı konuların gün yüzüne çıkmasıyla rahatlama hissedebilirsiniz.

Yengeç

Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek projeleriniz bu dolunayla birlikte hız kazanıyor. Uzun vadeli hedeflerinizde hangi insanlarla yola devam edeceğinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Ortaklaşa yürütülen işlerde veya grup çalışmalarında krizleri yönetmeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda kalıcı ve güvene dayalı yeni bağlar kurmak için ideal bir zamandasınız.

Aslan

Kariyer hayatınız, toplumsal statünüz ve hedefleriniz bu dolunayın ana odağını oluşturuyor. İş yaşamınızda uzun süredir emek verdiğiniz projelerin karşılığını almak ve görünür olmak için fırsat yakalayacaksınız. Üstlerinizle olan ilişkilerinizde kararlı ve uzlaşmacı bir tutum sergilemek avantaj sağlayacaktır. Geleceğe yönelik profesyonel planlarınızı yeniden yapılandırmak için harika bir gündesiniz.

Başak

Ufuklarınızı genişleten eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuksal konular ve seyahatler bu dolunayda ön planda olacak. Hayata bakış açınızı kökten değiştirecek önemli farkındalıklar yaşayabilir, yeni felsefeler edinebilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı hayata geçirmek için akademik veya resmi konularda destek görebilirsiniz. Bildiklerinizi paylaşmak ve yeni bilgiler edinmek ruhunuza iyi gelecektir.

Terazi

Ortak gelirler, borçlar, krediler, vergiler ve miras gibi finansal kriz alanları bu dolunayla çözüme kavuşuyor. Eşinizin veya iş ortağınızın maddi durumuyla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Finansal yükümlülüklerinizi yeniden yapılandırmak ve bütçenizi dengelemek adına önemli kararlar alabilirsiniz. Derinlerde saklı kalan korkularınızla yüzleşerek büyük bir içsel dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Akrep

Karşıt burcunuzda gerçekleşen bu dolunay, ikili ilişkilerinizi, evliliğinizi ve ortaklıklarınızı doğrudan etkiliyor. İlişkilerinizde ben-sen dengesini kurmak, sorunları masaya yatırmak ve kalıcı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Ortaklaşa yürütülen konularda karşınızdaki kişilerin kararları hayatınızın yönünü belirleyebilir. Sağlam temellere dayanmayan ilişkiler bu dönemde elenirken, güçlü olanlar daha da perçinlenecektir.

Yay

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız, çalışma koşullarınız ve sağlığınız bu dolunayın ana gündem maddesini oluşturuyor. Yoğun bir tempoda çalışırken bedensel ve zihinsel sınırlarınızı korumaya özen göstermelisiniz. Alışkanlıklarınızı ve günlük akışınızı daha verimli hale getirmek için radikal düzenlemelere gidebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular veya genel sağlık kontrolleriniz bu süreçte öncelik kazanabilir.

Oğlak

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız, çocuklarla ilgili konular ve keyif aldığınız alanlar dolunayın ışığıyla aydınlanıyor. Kalbi boş olan Oğlaklar için güven veren, uzun vadeli ve ciddi ilişkilerin kapısı aralanabilir. Hobilerinizi profesyonel bir alana dönüştürmek ya da yaratıcı projelerinizi tamamlamak için harika enerjiler altındasınız. Hayattan aldığınız keyfi artırmak ve kendinize zaman ayırmak için bu dönemi iyi değerlendirin.

Kova

Ev, aile, gayrimenkul ve köklerinizle ilgili konularda önemli kararlar almanız gereken bir dolunay yaşayacaksınız. Yaşam alanınızda yapmayı planladığınız değişiklikler, taşınma veya tadilat gibi süreçler netlik kazanıyor. Aile üyeleri arasındaki sorumluluklar artabilir ve ortak kararlar almak gerekebilir. İçsel güvenliğinizi sağlamak ve yuva temellerinizi güçlendirmek bu dönemde önceliğiniz olacaktır.

Balık

İletişim, yakın çevre ilişkileri, eğitimler ve kısa seyahatler bu dolunayın etkili olduğu alanlar arasında yer alıyor. Ticari anlaşmalarınızda veya sözleşmelerinizde uzun süredir beklediğiniz sonuçları bu dönemde alabilirsiniz. Kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınızla olan diyaloglarınızda daha net ve gerçekçi bir tutum sergileyeceksiniz. Zihinsel olarak oldukça meşgul olacağınız bu süreçte, bilgiyi doğru süzmek ve kararlı adımlar atmak önemlidir.