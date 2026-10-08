Ekim 2026, yeni başlangıçlar ve hızla ilerlemekten çok, durup düşünmeyi ve geçmişle yüzleşmeyi gerektiren bir ay olacak.

Venüs ve Merkür'ün geri hareketi, beş gezegenin ise enerjiyi içe dönük hale getirmesi, bazı burçlarda uzun süredir bastırılmış duyguların yeniden yüzeye çıkmasına neden olabilir.

Akrep

Sevgili Akrep, Ekim ayını en yoğun hissedecek burçların başında geliyorsunuz. Venüs'ün burcunuzda geri harekete başlaması, geçmiş ilişkilerle ilgili sorunları, eski kırgınlıkları ve tam olarak çözülememiş duyguları yeniden gündeme getirebilir.

Geçmişinizden biri yeniden karşınıza çıkabilir ya da aslında tamamen iyileştiğinizi düşündüğünüz bir yaranın hâlâ içinizde olduğunu fark edebilirsiniz. 24 Ekim'de Merkür'ün de burcunuzda geri hareketine başlamasıyla birlikte konuşmalar daha derin ve duygusal bir hal alabilir. Bazı yüzleşmeler rahatsız edici olsa da önemli farkındalıklar sağlayabilir.

Bu dönemi acele kararlar almak yerine kendinize dürüstçe bakmak için değerlendirin. Gerçekten ne istediğinizi ve yalnızca alışkanlıklarınız nedeniyle neleri sürdürdüğünüzü sorgulamanın zamanı geldi.

Terazi

Terazi burçları Ekim ayında iki yönlü bir baskı hissedebilir. 10 Ekim'deki Yeni Ay'ın burcunuzda gerçekleşmesi, özellikle ilişkileriniz ve kişisel seçimleriniz üzerine düşünmenizi sağlayacak. Ancak yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri hareketi, bu dönemi yeni bir başlangıçtan çok geçmişi değerlendirme sürecine dönüştürebilir.

Uzun zamandır görmezden geldiğiniz ya da nazikçe geçiştirdiğiniz bazı sorular yeniden karşınıza çıkabilir: Nerede gereğinden fazla fedakârlık yapıyorsunuz? Sırf huzuru korumak uğruna hangi konularda gerçek düşüncelerinizi saklıyorsunuz?

25 Ekim'de Venüs'ün geri hareketiyle birlikte yaz sonundan kalan bazı meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu durum ilk bakışta karmaşık görünse de ilişkilerinizi daha dürüst ve sağlam bir zemine taşımanız için önemli bir fırsat sunabilir.

Boğa

26 Ekim'deki Dolunay, Boğa burcunda gerçekleşecek ve sizin için önemli bir soruyu gündeme taşıyacak: Hayatınızda inşa ettiğiniz şeylerden hangisi sizi gerçekten ayakta tutuyor?

Venüs tarafından yönetilen bir burç olduğunuz için Venüs'ün geri hareketi, bu ay özellikle değerleriniz ve duygusal güvenliğiniz üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Artık size iyi gelmeyen bir ilişkiye, alışkanlığa ya da kendinizle ilgili eski bir imaja tutunduğunuzu fark edebilirsiniz.

Bu süreçte yıldızların mesajı, her ne pahasına olursa olsun tutunmak yerine kendinize karşı dürüst olmanız. Dolunay, acı verse bile artık size hizmet etmeyen bir şeyi geride bırakmanız için güçlü bir dönüm noktası olabilir.

İkizler

İkizler için Ekim ayında birden fazla gökyüzü hareketi aynı anda etkili olacak. Uranüs'ün burcunuzdaki geri hareketi, değişimle kurduğunuz ilişkiyi ve içinizde yaşadığınız karmaşayı yeniden değerlendirmenize neden olabilir.

10 Ekim'deki Terazi Yeni Ayı ilişkilerinizi gündeme taşırken, yönetici gezegeniniz Merkür'ün 24 Ekim'de geri harekete başlaması iletişim alanında dikkatli olmanızı gerektirecek. Yanlış anlaşılmalar artabilir, söylenen sözler farklı yorumlanabilir ve tamamlandığını düşündüğünüz konuşmalar yeniden açılabilir.

Bu nedenle önemli kararlar almak, kesin sözler vermek veya anlaşmalara imza atmak konusunda acele etmemekte fayda var. Bunun yerine, uzun süredir konuşulmayan meseleleri ele almak için bu dönemi kullanabilirsiniz. Ancak bunu yaparken dürtülerinizle değil, düşünerek hareket etmeniz önemli.

Oğlak

16 Ekim'de Plüton'un burcunuzda düz harekete geçmesi, aylardır devam eden içsel dönüşümün artık yavaş yavaş dış dünyada da karşılık bulmaya başlayacağına işaret ediyor.

Yaz boyunca kontrol ihtiyacınız, korkularınız ve gerçek arzularınız hakkında fark ettiğiniz şeyler artık daha görünür hale gelebilir. Özellikle Terazi Yeni Ayı'nın ilişkilerinizi de gündeme taşıması, bu değişimi daha yoğun hissetmenize neden olabilir.

Kendinizi değişmiş hissedebilir, ancak bu değişimin sizi tam olarak nereye götürdüğünden henüz emin olmayabilirsiniz. Yine de bu süreçte her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine dönüşümün doğal akışına güvenmek daha doğru olabilir. Değişim yavaş ilerlese de etkileri giderek daha belirgin hale geliyor.