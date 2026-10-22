26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında 2 burç finansal açıdan yeni fırsatlarla karşılaşacak.

Merkür'ün Akrep burcunda, Venüs'ün ise Terazi burcunda geri hareket ettiği bu hafta, finansal konularda köklü değişiklikler yapmak yerine mevcut planlara odaklanmak önem kazanıyor.

26 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay da yeni adımlar atmaktan çok, kişinin kendine olan güvenini ve bugüne kadar katettiği yolu değerlendirmesini öne çıkarıyor. Bu süreçte istikrarlı davrananların, ilerleyen dönemde çabalarının karşılığını alma ihtimalinin artacağı düşünülüyor.

1. Koç burcu

Koç burçları için bu hafta, maddi değerlerini ve kendilerine duydukları güveni yeniden değerlendirme dönemi olabilir. Mayıs ayında başlayan öz değer ve finansal durumla ilgili süreci hatırlamak, yıl boyunca ne kadar ilerleme kaydettiklerini görmelerine yardımcı olabilir. Daha fazla kazanç elde etmenin ilk adımlarından biri, kişinin kendi değerinin farkına varması ve yalnızca mevcut koşulları korumaya değil, gelişmeye de odaklanmasıdır.

26 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay, Koç burçlarının para konusundaki düşüncelerini ve bu düşüncelerin finansal kararlarını nasıl etkilediğini sorgulamalarına zemin hazırlıyor. Bu dönemde hemen harekete geçmek yerine bugüne kadar elde ettiklerini değerlendirmeleri ve hayatlarındaki fırsatları fark etmeleri öneriliyor.

30 Ekim'de Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Terazi burcunda geri hareket eden Venüs arasında üçgen açı oluşacak. Astrolojik yorumlara göre bu görünüm, Koç burçlarının finansal durumları ve kariyerleri açısından beklenmedik fırsatlarla karşılaşmasına işaret ediyor. Ancak bu fırsatlar, alışılmışın dışında bir biçimde ortaya çıkabilir.

Geçmişte verilen emeklerin karşılığını alma ihtimalinin öne çıktığı bu süreçte Koç burçlarının yeni olasılıklara açık olması önem taşıyor. Beklenmedik bir teklif, farklı bir çalışma yöntemi ya da daha önce değerlendirmedikleri bir seçenek, maddi açıdan yeni bir kapı aralayabilir.

2. Yengeç burcu

Yengeç burçları için haftanın öne çıkan konusu, sezgilerine kulak vermek ve geleceğe ilişkin fikirlerini gözden geçirmek olacak. Astrolojik yorumlara göre hayal edilen yaşam ile finansal hedefler arasında bir bağlantı kurulabilir ancak bu hedeflere ulaşmak için öncelikle kişinin kendi iç sesini dinlemesi ve karşısına çıkan fikirleri değerlendirmesi gerekiyor.

29 Ekim'de İkizler burcundaki Ay ile Aslan burcundaki Jüpiter arasında oluşacak kavuşum, Yengeç burçlarının yeni düşüncelere ve ilham verici gelişmelere açık olmasını destekleyen bir gökyüzü görünümü olarak yorumlanıyor. Bu dönemde önemli olan, hemen karar vermek ya da bir planı uygulamaya koymak değil, geleceği değiştirebilecek fikirleri fark etmek.

İkizler burcundaki Ay'ın etkisiyle Yengeç burçları, akıllarına gelen düşünceleri daha dikkatli değerlendirebilir. Bu nedenle gün içinde ortaya çıkan fikirleri, gördükleri rüyaları veya kendilerine yol gösterdiğini düşündükleri gelişmeleri not etmeleri öneriliyor.

Her fikrin hemen bir sonuca dönüşmesi gerekmiyor. Yengeç burçları için bu hafta, seçeneklerini acele etmeden değerlendirmek ve ileride maddi açıdan yeni fırsatlara dönüşebilecek düşünceleri gözden kaçırmamak ön planda olacak.