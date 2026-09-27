26 Eylül 2026 Cumartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Kanal D, TRT 1 ve TV8'in yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yapımları, farklı izleyici gruplarında reyting yarışına girdi. Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı'nın yanı sıra MasterChef Türkiye'nin de mücadele ettiği gecede, yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralaması belli oldu. Peki, 26 Eylül Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte gecenin reyting tablosu...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting grubunda Güller ve Günahlar ilk sırada yer aldı. Gönül Dağı ikinci olurken, Güller ve Günahlar'ın özeti üçüncü sıraya yerleşti.

Güller ve Günahlar – Kanal D Gönül Dağı – TRT 1 Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda zirve bu kez MasterChef Türkiye'nin oldu. Güller ve Günahlar ikinci, Gönül Dağı ise üçüncü sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye – TV8 Güller ve Günahlar – Kanal D Gönül Dağı – TRT 1

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde ise Güller ve Günahlar yeniden ilk sıraya çıktı. MasterChef Türkiye ikinci, Gönül Dağı üçüncü oldu.

Güller ve Günahlar – Kanal D MasterChef Türkiye – TV8 Gönül Dağı – TRT 1

Böylece Güller ve Günahlar, 26 Eylül Cumartesi akşamında Total ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alırken, AB grubunun birincisi MasterChef Türkiye oldu.