İstanbul'daki sel felaketinin ardından düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yağışlar için uyarıda bulundu. Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 il için sarı, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı verdiğini açıkladı.

Kurum, ertesi sabah özellikle Avrupa Yakası'nda yeniden yağış beklendiğini, cumartesi günü de yağışların İstanbul genelinde süreceğinin öngörüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceği öngörüldüğünden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarıdır.”

Vatandaşların ihtiyaçlarını kaymakamlıklara ve belediyelere iletebileceğini söyleyen Kurum, bu ihtiyaçların hızla karşılanacağını ifade etti.

3 BİN 57 KİŞİ KURTARILDI

Kurum'un verdiği bilgilere göre İstanbul'da metrekareye 273 kilogram yağış düştü. Kentin 83 yılın en uzun yağışını aldığını söyleyen Kurum, barajların doluluğunun yüzde 7 seviyesinde arttığını belirtti.

Güvenlik birimlerinin 3 bin 57 kişiyi kurtardığını açıklayan Kurum, vatandaşların güvenli alanlara alındığını, bir kısmının misafir edildiğini söyledi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda tüm barınma taleplerinin karşılanacağını bildirdi.

Kentte 48 toprak kayması meydana geldiğini ve 53 istinat duvarının yıkıldığını aktaran Kurum, toplam 9 bin 755 ihbar alındığını, birimlerin müdahalede bulunduğunu kaydetti. Kurum ayrıca yaklaşık 9 bin su baskını ihbarı olduğunu söyledi. 39 ilçede 110 araçla sıcak çorba gibi ihtiyaçlara yönelik yardım yapıldığını belirtti.

AYAZAĞA'DA 300 İŞ YERİ VE 200 ARAÇTA HASAR TESPİTİ

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildiren Kurum, yalnızca Ayazağa'da 300 iş yeri ve 200 araçta hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Çalışmaların hafta sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini, binalardaki ve vatandaşların eşyalarındaki hasarlara ilişkin destek sağlanacağını söyledi.

Çiftçilerin ürün zararlarının da tespit edildiğini belirten Kurum, 109 hayvanın telef olduğunu bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığının yardım yapacağını; sera çadırı, yem ve saman gibi ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti.

ALTI GÜZERGAH KAPATILDI, YAKLAŞIK 40 BİN KİŞİDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kurum, olası yağışlara karşı tedbir amacıyla Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de altı güzergahın trafiğe kapatıldığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yaklaşık 40 bin vatandaşın elektrik kesintisinden etkilendiğini belirten Kurum, kesintilerin de tedbir amaçlı olduğunu söyledi. Su baskınlarına müdahale için şehir içinden ve dışından araç desteği istendiğini aktardı.

SAKARYA'DA BİR EV YIKILDI, BİR KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Kocaeli ve Sakarya'da da kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirten Kurum, Sakarya'da metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü, bir evin yıkıldığını ve bir köprünün çöktüğünü bildirdi. Başiskele ve Kartepe'de ise dere taşkınları yaşandığını söyledi.

“GEÇMİŞİN VERİLERİYLE SÖYLEMEK GEREKİRSE GELECEĞİ PLANLAYAMAYIZ”

İklim değişikliğinin yağış rejimini etkilediğini vurgulayan Kurum, şehirlerin gelecekte karşılaşılabilecek daha şiddetli hava olayları dikkate alınarak planlanması gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un afetlere dirençli hale getirilmesinin öncelikli gündem olması gerektiğini belirten Kurum, riskli binaları afete hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslah çalışmalarının düzenli bakımı ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesinin belediyeler için ertelenemez olduğunu dile getirdi.