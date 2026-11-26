Koç

Ev, aile ve iç dünyanla ilgili konular bugün ön planda. Günlük işlerini toparlamak için pratik bir enerji bulabilirsin ama zihnindeki belirsizliklere veya eski düşüncelere fazla takılmamaya çalış.

Boğa

Yakın çevre, kardeşler ve kısa planlar üzerinden duygusal olarak desteklendiğini hissedebilirsin. Aşk veya hobiler konusunda güzel adımlar atsan da bir arkadaşının tavrı ya da sosyal bir beklenti keyfini hafifçe bölebilir.

İkizler

Para, harcamalar ve ev içindeki düzeni pratik bir şekilde toparlayabileceğin bir gün. Sorumluluklar ve gelecek planları omuzlarında biraz ağırlık yapsa da elindeki somut işlere odaklanmak seni rahatlatır.

Yengeç

Ay senin burcuna geçerken duygusal olarak daha canlı, iletişimde ise oldukça pratik ve çözüm odaklı hissediyorsun. Büyük bir plan ya da uzaklarla ilgili bir konuda çıkan küçük bir engeli kafanda büyütmeden sabırla aşabilirsin.

Aslan

Biraz geri planda kalıp içini dinlemek ve maddi konularını sessizce düzene sokmak sana iyi gelir. Ortak paylaşımlar ya da duygusal beklentilerde bir mesafe hissedersen kendi kendine yetebildiğini hatırla.

Başak

Arkadaşlarınla bir araya gelmek, gelecek planları yapmak ve kendi hedeflerin için somut adımlar atmak için güzel bir gün. İkili ilişkilerde yaşanabilecek soğukluk ya da mesafeli havayı kişisel algılamadan ilerlemek en iyisi.

Terazi

Kariyer ve sorumluluklarda duygusal bir sahiplenme ile perde arkasında iş bitirme enerjisi birleşiyor. Günlük iş yükü veya yorgunluk seni biraz zorlasa da tempoyu iyi ayarladığında günü kontrol altında tutarsın.

Akrep

Ufkunu açan sohbetler, arkadaşlarla yapılan verimli planlar ve geleceğe dair somut adımlar bugün öne çıkıyor. Aşk veya keyif aldığın bir konuda işler istediğin gibi gitmezse zorlamak yerine zamana bırak.

Yay

Ortak maddi konuları toparlamak ve iş hayatında somut bir ilerleme kaydetmek için güçlü bir motivasyonun var. Ev içi bir mesele veya ailevi bir sorumluluk canını sıksa da soğukkanlılığını koruyabilirsin.

Oğlak

İkili ilişkilerde sıcak ve koruyucu bir bağ kurarken eğitim ve yeni planlarda pratik adımlar atıyorsun. Yakın çevrenden gelen soğuk bir tepkiyi ya da ufak bir aksaklığı büyütmeden konuşmaları net tutmaya özen göster.

Kova

İş ortamında ve günlük rutinlerinde oldukça verimli, detaycı ve toparlayıcı hareket edebilirsin. Bütçenle ilgili kısıtlayıcı bir durum veya ertelenen bir ödeme gündeme gelirse panik yapmadan planını güncelle.

Balık

Sevdiğin insanlarla vakit geçirmek, partnerinle ortak bir işi halletmek veya keyif aldığın bir şeye emek vermek için keyifli bir gün. Kendi kendine koyduğun katı kuralları biraz gevşetirsen günün tadını çok daha rahat çıkarırsın.