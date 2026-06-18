Broad Group tarafından hayata geçirilen proje, geleneksel inşaat süreçlerini büyük ölçüde fabrikaya taşıyan üretim ve montaj yöntemiyle dikkat çekti. Toplam 14 bin metrekarelik kullanım alanına sahip Jingdu Holon binası, önceden fabrikada üretilmiş paslanmaz çelik modüllerin şantiyede birleştirilmesiyle yükseldi.

MODÜLER MONTAJ SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İnşaat sürecinde, elektrik tesisatı, havalandırma kanalları ve diğer teknik altyapı bileşenleri henüz fabrika aşamasındayken modüllerin içine entegre edildi. Şantiyede yürütülen operasyon ise sadece vinçler vasıtasıyla blokların üst üste istiflenmesi ve kaynak kullanılmadan mekanik bağlantılarla sabitlenmesi aşamasıyla sınırlı kaldı. Kurulumun hemen ardından yapının su ve elektrik şebekelerine bağlantısı gerçekleştirildi. Her katında 68 metrekarelik sekiz daire bulunan binada, merdiven blokları ve dört adet asansör sistemi de hazır olarak yerleştirildi.

PASLANMAZ ÇELİK ALTYAPISI İLE DEPREME DAYANIKLI

Geleneksel betonarme binalardan farklı olarak yapının temel iskeletinde paslanmaz çelik malzeme tercih edildi. Şirket yetkilileri, bu seçimin 2008 yılında yaşanan büyük depremde yıkılan betonarme yapılardan elde edilen veriler ışığında yapıldığını, çeliğin sismik gerilmelere karşı daha esnek ve dayanıklı olduğunu bildirdi. Binada ayrıca, yüksek sıcaklıklarda üretilen çelik bir katman yapısına sahip olan patentli B-CORE döşeme sistemi kullanıldı.

SÖKÜLÜP TAŞINABİLİYOR

Üretici firma, modüler yapı mimarisi sayesinde binanın tamamen sökülerek başka bir konuma taşınabileceğini ve 1000 yılı aşkın bir hizmet ömrüne sahip olduğunu ileri sürdü. Ancak bu uzun ömür tahmininin henüz bağımsız kurumlarca doğrulanmadığı not düşüldü. Devlet programları kapsamında bölgeye atanan uzman personel için tahsis edilen binada, hak sahiplerinin ilk iki yıl boyunca kira ödemeyeceği bilgisi paylaşıldı.