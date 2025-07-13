Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kısmen kontrol altına yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

MANSUR YAVAŞ: ŞİMDİYE KADAR KÖTÜ BİR HABER YOK

Ankara'da 26 katlı bir apartmanda çıkan yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış ama dairelerde bir şey yok. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü. Şimdiye kadar kötü bir haber yok" açıklamasını yaptı.

Yavaş, şunları aktardı:

"Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış ama dairelerde bir şey yok. Apartman sakinleri fark edince birbirlerini uyarmışlar. Çoğu çıktı, 26 kişi de itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Onlar da hastanedeler. Şu ana kadar kötü bir şey duymadık. Güvenlik görevlisi kötü durumda diyorlardı ondan da iyi haber aldık. İnşallah bu şekilde atlatmış olacağız. Binaların içerisinde bir problem yok. Şu anda yangının olduğu ortadaki şafta su basıp orayı sonlandıracaklar inşallah. Nerede olduğu bilinmeyen bir iki daireye de giriliyor. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü. Şimdiye kadar kötü bir haber yok."