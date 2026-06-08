Çin'in Hunan Eyaleti’ne bağlı Xiangyin Bölgesi’nde, fabrikada üretilen modüllerin üst üste dizilmesiyle inşa edilen 26 katlı Jingdu Holon Binası'nın montajı 5 günde tamamlandı. 7-11 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen projede geleneksel beton dökümü ve uzun süreli kaynak işleri yapılmadı.

BLOKLARIN ÜST ÜSTE KOYULMASIYLA MONTAJ EDİLDİ

Broad Group Holon tarafından geliştirilen konut projesi, yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yerel bir istihdam programı kapsamında çalışan personele tahsis edilen ve ilk iki yıl kira alınmayacağı açıklanan binada, her katta ortalama 68 metrekare büyüklüğünde 8 daire ve 4 asansör yer alıyor.

Şantiyede yürütülen çalışmalar, geleneksel yöntemlerin aksine kapalı fabrikada hazırlanan blokların vinçlerle üst üste konularak cıvatalanması esasına dayalı bir montaj hattı şeklinde ilerledi. Fabrikada üretilen 12 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve 2,4 metre genişliğindeki her bir daire modülünün elektrik, su, klima ve havalandırma tesisatları şantiyeye getirilmeden önce tamamlandı. Üretici firma, fabrikadaki akış bandında bir modülün üretim süresini 21 dakika olarak açıkladı.

DEPREME KARŞI DİRENÇLİ

Binanın taşıyıcı sisteminde geleneksel betonarme yerine, şirketin "B-CORE" adını verdiği paslanmaz çelik sandviç yapı teknolojisi kullanıldı. İki paslanmaz çelik levha arasına çelik boruların ergitilerek birleştirilmesiyle oluşturulan bu sistem, yapının deprem riskine karşı esneklik kazanmasını ve korozyona karşı dirençli olmasını sağlıyor.

Projede yer alan diğer yapısal özellikler şu şekilde: Yalıtımlı dış duvarlar ve güneş ısısını engelleyen dört camlı pencereler, enerji geri kazanımlı havalandırma sistemleri, ihtiyaç halinde binanın cıvatalarından sökülerek başka bir bölgeye taşınabilme ve yeniden monte edilebilme özelliği.

UZUN VADELİ OLARAK BAKILACAK

Binalar ve İnşaat Küresel Durum Raporu verilerine göre, mevcut inşaat sektörü dünya genelindeki karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 37'sinden ve malzeme çıkarımının yüzde 50'sinden sorumlu. Sektör yetkilileri, prefabrik ve modüler yöntemlerin şantiye kaynaklı atık, toz ve gürültüyü azalttığını belirtti ancak uzmanlar, çelik üretim sürecinin yüksek karbon yoğunluğuna dikkat çekerek sistemin tam sürdürülebilirlik analizinin ancak uzun vadeli yaşam döngüsü verileriyle netleşeceğini ifade etti.