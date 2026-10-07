İstanbul Avcılar'a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde akşam saatlerinde hırsızlık girişimi yaşandı. Elinde siyah poşetle bir kuruyemiş mağazasına giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki çalışanların kendisini fark etmediğini düşünerek dükkan içerisindeki kolonun arkasına gizlendi.
Burada bir süre bekledikten sonra raftaki kahve kutularını gözüne kestiren şüpheli, içerisinde 100’er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp seri hareketlerle poşetine koydu.
ÇALIŞAN SESLENİNCE PANİĞE KAPILDI
Aldığı ürünlerle birlikte hızla mağazadan dışarı çıkan şüpheli, o sırada dükkandaki bir çalışan tarafından fark edildi. Çalışanın arkasından seslendiğini duyan acemi hırsız, yakalanma korkusuyla büyük panik yaşadı.
Elindeki kahve dolu kutuyu sokak ortasına fırlatan şüpheli, hızla koşarak uzaklaştı. Şüphelinin dükkan içinde saklanma çabası, kahveleri poşete koyması ve çalışanın seslenmesi üzerine kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.