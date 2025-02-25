Yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde etkisini gösterdi. Ancak yeni haftayla birlikte kar ve soğuk hava etkisini yitirmeye başlarken bazı illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürdü.

Yurdun belirli illerinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava bazı illerde tatil beklentisini artırdı. Öğrenci ve velilerin merak ettiği "25 Şubat Salı okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı vali ve kaymakamlıklardan geldi. Buna göre, çarşamba günü için bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verilecek.

İşte o il ve ilçeler:

Bartın

Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.

Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.