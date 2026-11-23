26 yaşındaki Google çalışanı Charles Broomfield, yıllık 323 bin dolara (yaklaşık 16 milyon lira) ulaşan gelirine rağmen yaşam masraflarını 20 bin doların altında tutuyor. 4 ev arkadaşıyla yaşayan, otomobil kullanmayan ve yemeklerinin çoğunu iş yerinde yiyen genç çalışan, kazancının yaklaşık yüzde 90'ını yatırıma ayırıyor.

30 yaşına kadar 750 bin dolar (yaklşaşık 38 milyon lira) yatırım biriktirmeyi hedefleyen Broomfield, tasarruf alışkanlığını henüz çocukken ailesinden öğrendi. Colorado'da büyüyen Broomfield ve kardeşleri, kazandıkları paranın yarısını biriktirmek zorundaydı.

17 yaşında finansal özgürlük ve erken emeklilik hareketi FIRE ile tanışması ise hayatındaki dönüm noktası oldu. Başlangıçta lüks bir otomobil ve gösterişli bir ev hayal ederken zamanla asıl hedefinin maddi özgürlük olduğuna karar verdi.

Harcamalarını nasıl düşük tutuyor?

Broomfield, Washington DC'de 4 ev arkadaşıyla yaşayarak kira giderlerini azaltıyor. Otomobil sahibi değil; işe yürüyerek, bisikletle veya toplu taşımayla gidiyor. Google'ın sunduğu ücretsiz yemek imkanından da yararlanıyor.

Ağustos ayındaki temel yaşam giderleri yalnızca 1.477 dolar (yaklaşık 74 bin lira) oldu. Bunun 1.098 (55 bin lira) doları kira ve faturalara, 700 doları (yaklaşık 35 bin lira) öğrenci kredisine, 229 doları (yaklaşık 11 bin lira) spor salonuna, 48 doları (2.400 lira) ulaşıma ve 28 doları (1400 lira) yiyeceğe gitti. Aynı ay yatırım hesaplarına ise 17 bin 931 dolar (yaklaşık 860 bin) aktardı.

Tasarruf konusunda zaman zaman aşırıya kaçtığını da kabul ediyor. Bir dönem kira ödememek için minibüste yaşamayı düşünse de bunun emeklilik tarihini yalnızca bir ay öne çekeceğini hesaplayınca vazgeçti.

Geliri 3 katına çıktı, harcamaları değişmedi

Üniversiteden mezun olduğu ilk yıl yaklaşık 100 bin dolar kazanan Broomfield'ın geliri, 2026'da 323 bin dolara (yaklaşık 16 milyon) ulaşacak. Google'daki yapay zeka güvenlik analistliği işinin yanı sıra YouTube kanalından ve kariyer danışmanlığından da gelir elde ediyor.

Kazancı artmasına rağmen yaşam standartlarını yükseltmek yerine parasını yatırımlara yönlendirmeyi tercih ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 650 bin dolarlık (yaklaşık 32 milyon lira) yatırım biriktiren Broomfield, geniş piyasa endeks fonlarını tercih ediyor.

Erken emekli olmak yerine kendi işini kurmak istiyor

Broomfield, 30 yaşına kadar 750 bin dolarlık (yaklaşık 37 milyon lira) yatırım hedefine ulaşmayı bekliyor. Bu birikim, yüzde 4 kuralına göre yılda yaklaşık 30 bin dolar (1 milyon 500 TL) gelir sağlayabilecek.

Artık finansal özgürlüğü tamamen çalışmayı bırakmak olarak görmüyor. Aksine, yapay zeka güvenliği alanında kendi işini kurmayı planlıyor. Onun için biriktirdiği para, çalışmak zorunda kalmadan ne yapacağına ve nasıl yaşayacağına karar verebilmenin güvencesi.