Dubai'de yaşayan Hindistan kökenli 60 yaşındaki Paul Jose Mavely, hayatında ikinci kez 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanarak deyim yerindeyse yüz yılda bir denk gelecek bir başarıya imza attı. Mavely, 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen Dubai Duty Free Millenium Millionaire çekilişinin talihli ismi oldu.

DOKUZ YIL İÇİNDE İKİ KEZ MİLYONER OLDU

Hindistan, Kerala asıllı Paul Jose Mavely, ilk kez Kasım 2016'da aynı çekilişte 1 milyon dolar kazanmıştı. O dönemde bilet ücretini dokuz arkadaşıyla paylaşarak katılan Mavely, bu kez 17 arkadaşıyla birlikte aldığı biletle büyük ödüle ulaştı.

Yaklaşık 38 yıldır Dubai'de yaşayan ve küçük bir müteahhitlik firmasında şantiye şefi olarak çalışan Mavely, 1999'dan bu yana arkadaş grubuyla dönüşümlü olarak bu çekilişlere katıldıklarını belirtti. Her çekilişte bilet üzerindeki isim değiştiriliyor, böylece şans eşit şekilde paylaşılıyor.

"İKİNCİ KEZ KAZANMAK TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK"

İki çocuk babası Mavely, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Dubai Duty Free'ye bu ikinci büyük ikramiye için minnettarım. İkinci kez bu büyük ikramiyeyi kazanmak tarif edilemez bir mutluluk. Arkadaşlarımla birlikte yıllardır bu heyecanı yaşıyoruz. Bu zafer sadece bana değil, hepimize ait."