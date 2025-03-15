Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 2 ayrı suçtan toplam 26 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Küçüktaş (39), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Bodrum İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Küçüktaş’ın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığını tespit etti.
Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin Bodrum’da olduğunu belirleyen ekipler, Küçüktaş’ı Gümbet Mahallesindeki kaldığı evde gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.