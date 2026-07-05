İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 28 Haziran'da meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Meneş Tekin, sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı iş yerinde ziyaret ettiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır hiç görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından boynundan yaralanan Tekin, oğlunun müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay esnasında iş yerine giren İbrahim Yayla'yı uzun yıllar görüşmedikleri için tanıyamayan Meneş Tekin, "Kime bakmıştınız?" sorusunu yöneltti. Şüphelinin "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belinden çıkardığı bıçakla saldırması üzerine araya giren Aytekin Yayla, babasını iterek annesini dışarı çıkardı ve saldırganın takibini engellemek için iş yerinin kepengini kapattı.

KEPENGİ KAPATIP ANNESİNE TAMPON YAPTI

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalışan Aytekin Yayla, saldırganın içeride elinde bıçakla beklerken polis tarafından teslim alındığını belirtti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Meneş Tekin, işlemlerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan İbrahim Yayla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğradığı saldırıyı anlatan Meneş Tekin, eski eşinin kafasından tutarak bıçağı boynuna uzattığını, şah damarının kesilmesini önlemek için bıçağı arkadan tutmaya çalıştığını ifade etti. Aradan geçen uzun yıllar sebebiyle eski eşinin yüzünü unuttuğunu dile getiren Tekin, aradan geçen süreye ve şahsın başka bir evliliği olmasına rağmen kendisine yönelik gerçekleştirilen bu eyleme tepki gösterdi.

"PLANLAYARAK YAPILDIĞI AÇIKTI"

Annesini ölümden kurtaran Aytekin Yayla, olay anında tek odağının kanamayı durdurmak olduğunu, şüphelinin dışarı çıkması halinde kendilerine yeniden saldırma ihtimaline karşı kepengi kapatmak zorunda kaldığını aktardı. Yayla, şüphelinin polis aracına bindirilirken dahi tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Babasının olay yerine bilinçli ve kasıtlı olarak geldiğini öne süren Aytekin Yayla, polis ekipleri beklenirken şüphelinin herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini, alkol etkisi veya bilinç kaybı altında olmadığını iddia etti. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.