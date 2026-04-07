Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan ve yıkım riski nedeniyle 26 yıldır girişlerin yasaklandığı tarihi kalede restorasyon süreci resmen başladı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülecek proje, Urartu döneminden kalan bu devasa savunma yapısını güvenli hale getirerek turizme kazandırmayı hedefliyor.

URARTU MİRASI YENİDEN CANLANIYOR

Milattan önce 4'üncü yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen kale, dik kayalıklar üzerindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana kurulu olan yapı, tarih boyunca Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetler tarafından aktif olarak kullanıldı. İç kalede yer alan sarnıçlar, türbe ve muhafız mekanları, orijinal dokusuna sadık kalınarak onarılacak.

GİZLİ SU YOLLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Kaleden Oltu Çayı'na kadar uzanan ve kuşatma anlarında yaşamın devamlılığını sağlayan gizli su yolu projenin en kritik noktalarından birini oluşturuyor. Ayrıca kalenin doğu eteğinde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi hamamın, künkler aracılığıyla kale ile olan bağlantısı da restorasyonla birlikte tekrar işler hale getirilecek.

İKİ YILLIK RESTORASYON SÜRECİ BAŞLADI

Oltu Belediyesi koordinasyonunda yürütülecek çalışmaların yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. İnşaat mühendisi olan Belediye Başkanı Adem Çelebi, kalenin ana kayaç üzerinde yükselen eşsiz mimarisine vurgu yaparak, bölgedeki Selçuklu hamamları için de kamulaştırma işlemlerinin başladığını duyurdu. Restorasyon süresince kalede daha önce bilinmeyen tarihi detayların da keşfedilmesi öngörülüyor.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN YENİ ROTA

Proje kapsamında kale içerisinde ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal alanlar ve seyir noktaları oluşturulacak. Çeyrek asırdır atıl durumda kalan bu tarihi mirasın turizme dahil edilmesiyle birlikte, ilçeye gelen turist sayısında ve konaklama sürelerinde artış yaşanması hedefleniyor.