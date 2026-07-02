Yaklaşık 2000 yılında Fransız bir girişimcinin hayata geçirdiği proje, şehirlerden tamamen uzak, yıldızların altında benzersiz bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyordu. Eski bir Kahire sinemasından getirilen onlarca ahşap koltuk, beyaz perde ve projeksiyon sistemi kamyonlarla çölün ortasına taşındı. Ancak planlanan ilk gösterim hiçbir zaman gerçekleştirilemedi.

AÇILIŞ GECESİ HİÇ YAŞANMADI

Yerel yetkililerle yaşanan anlaşmazlıklar ve lojistik sorunlar nedeniyle sinemanın açılışı son anda iptal edildi. İddialara göre projeksiyon sistemini çalıştıracak jeneratör devre dışı bırakıldı. O gece gösterilmesi planlanan ilk filmin ise Jurassic Park olduğu belirtiliyor. Elektrik sağlanamayınca gösterim yapılamadı ve sinema daha ilk gününde kaderine terk edildi.

Sinema yıllarca çölün ortasında olduğu gibi kaldı. Ancak 2014 yılında sinemanın sosyal medyada gündem olmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçiler nedeniyle ahşap koltukların büyük bölümü tahrip edildi. Günümüzde yapının büyük kısmı harabe halde bulunuyor ve geriye perde iskeleti ile kırılmış oturma alanları kalmış durumda.

GÜNÜMÜZDE MERAK UYANDIRAN BİR NOKTA HALİNE GELDİ

"Dünyanın Sonundaki Sinema", yıllar sonra çekilen fotoğrafların sosyal medyada ve uluslararası yayınlarda paylaşılmasıyla yeniden ilgi görmeye başladı. Resmi bir turistik tesis ya da koruma altındaki bir yapı olmayan sinema, günümüzde yalnızca bölgeyi iyi bilen rehberler eşliğinde ulaşılabilen sıra dışı duraklardan biri olarak kabul ediliyor. Tamamlanmasına rağmen hiç kullanılmamış olması ise burayı dünyanın en ilginç terk edilmiş yapılarından biri haline getiriyor.