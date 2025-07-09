Yüksek enflasyon ortamında sosyal devlete en çok ihtiyaç duyulan anda, vatandaşın vergileriyle oluşan bütçe, faiz ödemelerine gidiyor. 260 bin asgari ücretlinin maaşı 1 günlük faiz ödemesine giderken, emekli maaşına sadece 2 kuruş refah payı ilavesi yapan iktidar, faiz harcamaları için her dakika 4 milyon 22 bin TL ödüyor.

“Ekonomistim diyenler bugün bütçenin 100 lirasının 15 lirasını faize ödüyor” açıklamasını yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “İktidar 86 milyona vatandaşa değil yandaşlarına ve faiz lobilerine hizmet ediyor. Asgari ücretliye ara zam dahi yapmayan AKP iktidarı faize sadece bir günde 260 bin asgari ücretlinin maaşına denk para ödüyor. Ara zam kaçınılmazken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyona ezdirmem dediği vatandaşı faize yedirdi” diye konuştu.

2.5 KAT ARTTI

Bütçe verilerinin öncüsü nakit gerçekleşmeleri verilerine göre haziranda harcamalar 1 trilyon 312 milyar lirayla, nakit açığı da 455 milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Haziranda faiz ödemeleri yıllık bazda 2.5 kat artarak 250 milyar liraya ulaşarak nisandaki 257 milyarlık rekor seviyesine yaklaştı. Faize ayrılan kaynak 2024’ün tamamında 1.1 trilyondu, bu yılın ilk yarısında ise 1 trilyon 36 milyar lira oldu.19 Mart’ta İstanbul’la başlayan ve diğer CHP’li belediyelere de sıçrayan operasyonların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz harcaması artıyor. Yılın ilk 3 aylık döneminde 427.3 milyar liralık faiz ödemesi yapan Hazine, nisan-haziran döneminde ise 609.5 milyar liralık kaynağı faiz harcamalarına ayırdı. Böylece 19 Mart’ın etkisiyle Hazine’nin faiz gideri yüzde 42.6 arttı.

‘19 Mart’tan sonra program çalışmıyor’

Ekonomistler, bütçe ve nakit dengesi verilerinde faizin artan payına vurgu yapıyor. TEPAV Ekonomisti Ali Çufadar “Faiz ödemeleri eğilim olarak artıyor, bütçe açığı düşmüyorsa sıkıntı ciddidir” yorumunu yaptı. “19 Mart sonrası artık program çalışmıyor” diye yazan finans piyasaları uzmanı İris Cibre, “Faiz yükü inanılmaz derecede artıyor. Faiz giderleri yüzde 96, gelirler ise yüzde 45 arttı” ifadesini kullandı. Ekonomist Fatih Sezer, “Bütçenin 2 yakası kolay kolay bir araya gelmeyecek gibi duruyor” dedi.