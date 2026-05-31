CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı sonrasında edebiyatçılar ortak bildiri kaleme aldı.

Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Elif Şafak, Yekta Kopan gibi isimlerin imzaladığı bildiriye 262 yazar imza attı.

Bildiride edebiyatçılar demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkarken tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi mücadeleye davet etti.

Bildiri şöyle:

‘BİR DARBE DAHA’

“İktidar, güdümündeki yargı eliyle temel anayasal haklarımıza bir kez daha darbe vurmuştur. Türkiye’nin edebiyatçıları olarak halkın iradesini, seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm bu sistematik hukuksuzluklara itiraz ediyoruz. Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye’yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara “Hayır!” diyoruz. Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz.

Demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkıyor, tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.”

İMZA VERENLER

Aslı Tohumcu, Barbaros Altuğ, Bayram Balcı, Ceren Avman, Doğu Yücel, Ece Temelkuran, Ergin Cinmen, Gaye Keskin, Gönül Kıvılcım, Gülsüm Koçak, Haydar Ergülen, Müge İplikçi, Murat Gülsoy, Murat Şahin, Nedim Gürsel, Nilgün Karataş, Nilüfer Kuyaş, Özgür Çırak, Pelin Özer, Şebnem İşigüzel, Semih Gümüş, Sibel Oral, Tarık Günersel, Y. Bekir Yurdakul, Yavuz Ekinci, Zehra Çelenk, Dilvin Gerçek.

SANATÇI ŞEBNEM SÖNMEZ’DEN KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK MEKTUP: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Tiyatro ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben kaleme aldığı mektupta, “Ben sizden arınmış bir ülke istiyorum” ifadelerini kullandı. BirGün’de yer alan “Arınmak” başlıklı mektubunda Sönmez şu dizeleri kaleme aldı:

GEZİ’Yİ HATIRLATTI

“Bugün Gezi Direnişi’nin 13. Yıldönümü. Hem gurur hem de derin bir üzüntü duyuyorum. Gururumun da üzüntümün de sebepleri belli, siz gururumda da üzüntümde de zerre kadar yer almıyorsunuz. Siz siyasete selam verdiğiniz ilk günden bugüne arınmak istediğim, istediğimiz her şeyin sembolüsünüz. Ben sizden arınmış bir ülke istiyorum. Cumhuriyeti, halkı ve partiyi sizin zihniyet ve edimlerinizden arıtmak boynumuzun borcudur. Hiçbir zaman hiçbir partinin ne üyesi ne de sempatizanı oldum. Sade bir vatandaş, kendi mesleğinin örgütünü kurmuş bir oyuncuyum. Vatandaş olarak haklarımı biliyor ve sizden bile korumak için var gücümle yaşıyorum.”