Kuzey İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde yer alan 263 nüfuslu Luserna köyü, tersine göçü teşvik etmek için geniş kapsamlı bir yerleşim programı başlattı. Trento Özerk Bölgesi idaresinde yürütülen proje kapsamında, bölgeye taşınacak yeni sakinlere ev alımı ve tadilat işlemleri için 100 bin euro (yaklaşık 5 milyon Türk Lirası) tutarına kadar maddi hibe desteği veriliyor.

HİBE PROGRAMININ ŞARTLARI VE KAPSAMI NELERDİR?

"Terk Edilme Riski Altındaki Coğrafi Alanların Canlandırılması" adı verilen program, Luserna kasabasındaki kronik nüfus azalışını durdurmayı amaçlıyor. Yerel yönetim tarafından tahsis edilen bu fon; köy genelindeki boş, sahipsiz veya terk edilmiş konutların satın alınması ile bu yapıların yapısal olarak yenilenmesi süreçlerini kapsıyor. Finansal teşvikler, Alpler'in kırsal bölgelerinde yaşamayı kabul eden ailelerin entegrasyon sürecini hızlandırmak için doğrudan harcamalara aktarılıyor.

LUSERNA KASABASININ COĞRAFİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

Alpler'in dağlık bölgesinde, ormanlar ve yürüyüş patikalarıyla çevrili olan Luserna, büyük şehir ağlarından uzakta bir topluluk hayatı sunuyor.

Kasaba, Orta Çağ'dan bu yana varlığını sürdüren ve bir Cermen azınlık dili olan "Kimbridin" (Cimbra) dilini ve kültürel mirasını korumasıyla öne çıkıyor. Bölgede ayrıca Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma tarihi savunma yapıları, siperler ve yerel tarihi tanıtan müzeler bulunuyor. Kültürel zenginliğiyle bilinen kasaba, dağ turizmi ve açık hava etkinlikleriyle yıl boyunca ziyaretçi ağırlıyor.