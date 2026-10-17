Maryland eyaletine bağlı Halethorpe bölgesinde 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Guinness Open Gate Bira Fabrikası, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla kapılarını kapatacağını doğruladı. Açılışından bu yana iki milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan tesis, 1 Kasım 2026 Pazar günü son hizmetini sunacak.

Diageo yetkilileri yaptıkları açıklamada, kararın operasyonel süreçlerin ve uzun vadeli iş önceliklerinin incelenmesi sonucunda alındığını belirtti. Kapanış hamlesi; Diageo CEO’su Dave Lewis’in Ağustos ayında açıkladığı, Guinness markasına 1 milyar dolarlık yatırım yapılmasını ve üretim kapasitesinin 2031’e kadar iki katına çıkarılmasını içeren küresel planın ardından geldi.

174 ÇALIŞANI ETKİLEYEN KARAR VERİLDİ

Tesisin kapanmasıyla birlikte tesisteki ağırlama hizmetlerinden sorumlu ortak firma Aramark Campus LLC, 174 çalışan için İşçi Uyarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) başvurusunda bulundu. Diageo, geçiş sürecinde etkilenen personeline gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı.

Öte yandan şirket, yerel konaklama sektörünü ve ekonomik fırsatları destekleyen bölgesel kuruluşlara aktarılmak üzere 250 bin dolarlık bir topluluk fonu oluşturulduğunu duyurdu.

SEKTÖRDE KAPANIŞ DALGASI DEVAM EDİYOR

Bira sektöründeki durgunluk daha önce de benzer kapanışlara yol açmıştı. 1869 yılında kurulan ve butik bira üreticiliğinin öncülerinden kabul edilen Anchor Brewing, Haziran 2023’te satışlarını durdurmuş ve Temmuz 2023’te iflas başvurusunda bulunarak fabrikasını kapatmıştı. Marka daha sonra satın alınsa da henüz üretime geçmedi.

Guinness tarafında ise Maryland tesisinin kapanmasına rağmen, Eylül 2023'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde açılan diğer Open Gate Bira Fabrikası’nın faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.