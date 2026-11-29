İtalyan savunma sanayisi şirketleri Fincantieri ve Leonardo'nun oluşturduğu konsorsiyum ile Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR) arasında 26 Kasım'da yeni bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında inşa edilecek lojistik destek gemisi (LSS), daha önce İtalyan Donanması'na teslim edilen Vulcano ve Atlante gemilerine katılacak. Sözleşmenin yaklaşık 88 milyon euroluk bölümünü ise opsiyonlar oluşturuyor.

193 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

İnşasına 2027 yılının başında başlanması planlanan geminin tamamı, İtalya'nın Castellammare di Stabia kentindeki Fincantieri tersanesinde üretilecek.

Yaklaşık 193 metre uzunluğa ve 24 metre genişliğe sahip olacak geminin deplasmanı 27 bin 500 ton olacak. Azami 20 knot (yaklaşık 37 kilometre/saat) hıza ulaşabilecek gemi, donanma unsurlarına denizde yakıt ve lojistik destek sağlayacak.

Bu sayede savaş gemilerinin ikmal için limana dönme ihtiyacının azaltılması ve açık denizlerde daha uzun süre görev yapabilmesi amaçlanıyor.

GELİŞMİŞ SİSTEMLERLE DONATILACAK

Yeni gemi, sınıfının önceki iki üyesiyle benzer fiziksel özelliklere sahip olmasına rağmen teknolojik açıdan önemli yenilikler barındıracak. Gemiye yeni nesil SADOC5 muharebe yönetim sistemi entegre edilirken uydu haberleşme kapasitesi ve siber güvenlik altyapısı da güçlendirilecek.

İtalyan Donanması'nın filo yenileme programı kapsamında geliştirilen lojistik destek gemilerinin tasarımı Fransa tarafından da tercih edildi. OCCAR bünyesinde yürütülen ortak program kapsamında İtalya için üç, Fransa için dört olmak üzere toplam yedi lojistik destek gemisinin tedarik edilmesi planlanıyor.