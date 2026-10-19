Cook Adaları yetkililerinin 20. yüzyılın başlarında tarım zararlılarıyla mücadele amacıyla ülkeye getirdiği bayağı çiğdeci kuşlarının neden olduğu çevresel kriz, yıllar süren eradikasyon projesiyle çözüme ulaştırıldı. Takımadanın Atiu Adası'nda yürütülen çalışmalar sonucunda türün adadaki varlığı tamamen sonlandırıldı.

MÜCADELEDEN ZARARLIYA DÖNÜŞÜM

Tarımsal ekinleri ve hindistan cevizi fidanlıklarını korumak amacıyla Güney Asya kökenli bayağı çiğdeci kuşları ilk olarak 1906 yılında Tahiti üzerinden Cook Adaları'na getirildi. Yetkililer, hindistan cevizi palmiyelerinin yapraklarına zarar veren değnek çekirgeleriyle mücadele etmek amacıyla 1915 ve 1916 yıllarında kuşları takımadanın diğer adalarına da yaydı.

İlk dönemlerde yararlı bir tür olarak değerlendirilen kuşlar, zamanla hedeflenen böcek türlerinin yanı sıra muz ve papaya gibi ticari meyve ürünleriyle beslenmeye başladı. Çiğdecilerin hızla artan popülasyonu, üreme dönemlerinde yerli kuş türlerini baskı altına alarak ekolojik dengeyi bozdu.

4 BİNİN ÜZERİNDE KUŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 29 kilometrekare yüzölçümüne sahip Atiu Adası'nda kuşların yerleşim yerlerini kirletmesi ve harvest öncesi meyvelere zarar vermesi üzerine 2009 yılında kontrol programı başlatıldı. Süreç, ilerleyen dönemde popülasyonu tamamen ortadan kaldırma hedefine dönüştürüldü.

Uzmanlar ve yerel halkın katılımıyla yürütülen projede zehirli yemler, tuzaklar ve planlı avlanma yöntemleri eş zamanlı olarak uygulandı. Çalışmaların ilk altı ayında zehirli yem kullanımıyla 4 bin 138 kuş etkisiz hale getirildi.

BAŞLANGIÇ NÜFUSUNUN DÖRT KATINDAN FAZLA KUŞ AVLANDI

Cook Adaları Doğal Miras Vakfı (Cook Islands Natural Heritage Trust) verilerine göre, adadaki başlangıç nüfusunun 6 bin civarında olduğu tahmin edilmesine karşın, kuşların üremeye devam etmesi nedeniyle 2016 yılı sonuna kadar toplam 27 bin civarında bayağı çiğdeci adadan temizlendi.

Saha ekiplerinin altı yıl boyunca adada herhangi bir çiğdeci izine rastlamamasının ardından, Ağustos 2024 itibarıyla Atiu Adası'ndaki eradikasyon programının başarıyla tamamlandığı ve adanın söz konusu istilacı türden tamamen arındırıldığı resmi olarak açıklandı.