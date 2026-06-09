Küresel deniz ticareti ve lojistik dünyasında dengeleri tamamen altüst edecek dev bir sismik hareketlilik yaşanıyor.

Çin’in güneybatısını doğrudan Beibu Körfezi’ne ve oradan da tüm dünya denizlerine bağlayacak olan devasa Pinglu Kanalı’nda geri sayım başladı. Projenin son bölümlerine ilk suyun verilmesiyle birlikte, Çin’in iç eyaletlerindeki üreticiler için Guangdong ve Guangzhou limanları üzerinden geçen eski, pahalı ve çileli rotaya dev bir alternatif doğdu. Haritada basit bir çizgi gibi görünen bu yapay su yolu, küresel lojistik devlerinin tüm hesaplamalarını kökten değiştirecek.

Yılda 768 milyon dolar cepte

Kanal, Hengzhou bölgesindeki Xijin Barajı'ndan başlayıp Beibu Körfezi'ndeki Qinzhou Limanı'na kadar kusursuz bir hat çiziyor.

Bu fütüristik kanal sayesinde Guangxi, Yunnan ve Guizhou gibi Çin'in fabrikalarla dolu iç bölgeleri, kargolarını denize ulaştırmak için yüzlerce mil dolaşmaktan kurtuluyor.

Resmi verilere göre bu yeni güzergah, eski su taşımacılığı mesafesini 348 milden (yaklaşık 560 kilometre) fazla kısaltıyor. Bu kısalma, Çinli ihracatçılar ve küresel lojistik firmaları için nakliye maliyetlerinde yılda tam 768 milyon dolar net tasarruf anlamına geliyor. Halihazırda Beibu Körfezi Limanı'nın yıllık 10 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine ulaşmış olması, bu kısayolun siber çağın üretim hızına nasıl bir doping etkisi yapacağını açıkça gösteriyor.

Devasa gemileri gökyüzüne çıkaran su asansörleri

Pinglu, sadece toprağın kazılmasıyla oluşturulmuş ilkel bir hendek değil; fizik kurallarını zorlayan devasa bir hidrolik mühendislik harikasıdır.

Kanal güzergahı boyunca su seviyesinde tam 213 fitlik (yaklaşık 65 metre) sismik bir yükseklik farkı bulunuyor. Mühendisler bu devasa kot farkını aşabilmek için, adeta gökdelen asansörü gibi çalışan dev gemi kilitlerine sahip üç büyük navigasyon merkezi inşa etti.

Bu kilit sistemleri, tam 5.500 tonluk dev kargo gemilerini suyun gücüyle havaya kaldırıp indirebilecek kapasitede tasarlandı. Ayrıca kanal üzerinden geçen karayollarının gemi trafiğini aksatmaması için tam 27 dev köprü planlandı ve bu köprülerin en önemlisi olan Qinzhou’daki Zicai Köprüsü nisan ayında resmen trafiğe açıldı. Proje şu an %96'nın üzerinde bir tamamlanma oranıyla su testlerini sürdürüyor ve açılış için beklenen tarih 2026'nın eylül ayı.

ASEAN pazarına doğrudan damar

Bu devasa yatırımın arkasında sadece yakıt ve zaman tasarrufu değil, çok büyük bir küresel jeopolitik strateji yatıyor.

Resmi ticaret verilerine göre, Çin’in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine olan ihracatı yüzde 13,4 artarken, ABD pazarındaki payı yüzde 20 oranında çakıldı. Pekin yönetiminin güneydeki bu lojistik rotaya neden milyarlarca dolar gömdüğünün sırrı da burada saklı. Pinglu Kanalı, ASEAN üyesi ülkelerin Çin’in iç pazarlarıyla ve devasa üretim üsleriyle çok daha hızlı, gümrüksüz ve rahat bir şekilde entegre olmasını sağlayacak.

Canlı nehir sistemine vurulan neşter

İşin en çok tartışılan ve çevre bilimcileri korkutan kısmı ise doğaya yapılan bu devasa müdahale. Canlı ve kendi halinde akan bir nehir sisteminin içinden 83 mil boyunca yapay bir kanal geçirmek; sulak alanları yok edebilir, suyun kimyasını bozabilir ve canlı türlerinin göç yollarını paramparça edebilir. Nitekim ünlü Water dergisinde yayınlanan bilimsel incelemeler; bu tarz yapay kanalların habitat kaybına, balık göçlerinin durmasına, okyanustan nehre tuzlu su girişine, ağır kirliliğe ve istilacı yabancı türlerin iç su yollarına sızmasına neden olabileceği konusunda sert uyarılarda bulunuyor.

Balıklar için yapay zeka komuta merkezi kuruldu

Çinli proje planlayıcıları, bu eleştirilere dünyada ilk kez denenen fütüristik bir "ekolojik tasarım" teknolojisiyle yanıt verdi. Yapay nehir üzerinde inşa edilen özel balık geçitlerine "Akıllı İzleme Sistemi" entegre edildi. Bu sistem; su altı özel çekim ışıkları, sonar görüntüleme cihazları ve yapay zeka tanıma algoritmaları kullanarak nehirdeki balıkların sayısını, türlerini ve tüm göç hareketlerini 24 saat boyunca gerçek zamanlı olarak izliyor.

Ayrıca proje kapsamında nehir yatakları korunarak hayvanların karadan geçebileceği ekolojik koridorlar ve tam 36 adet özel biyolojik çeşitlilik koruma alanı oluşturuldu. Ancak araştırmacılar temkinli; kağıt üzerinde kusursuz görünen bu yeşil koruma önlemlerinin, eylül ayında binlerce dev kargo gemisi kanala doluştuğunda, endüstriyel baskıya karşı ne kadar direnebileceğini sadece zaman gösterecek. Pinglu, modern dünyanın doğayı katletmeden ticareti büyütüp büyütemeyeceğinin en büyük küresel sınavı olacak.