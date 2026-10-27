Her yıl 27 Ekim'de kutlanan Aziz Petka Günü, Sırp Ortodoks geleneğinde önemli bir yere sahip. Kadınların, hastaların ve yoksulların koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Petka'nın bayramı, yüzyıllardır aktarılan halk inanışlarıyla da öne çıkıyor. Bu inanışlardan biri ise kışın nasıl geçeceğine ilişkin. Halk arasında, bayram günündeki hava koşullarının yaklaşan kış hakkında işaret verdiğine inanılıyor.

Hava durumuna göre kış tahmini yapılıyor

Eski bir halk inanışına göre, Aziz Petka Günü'nde havanın sıcak ve güneşli olması, ılıman bir kışın habercisi sayılıyor. Soğuk hava, şiddetli yağmur ve kar ise sert, soğuk ve buzlanmanın yoğun olduğu bir kışla ilişkilendiriliyor.

Nesilden nesile aktarılan bu inanış, günümüzde de hatırlanıyor, ancak söz konusu gelenek, bilimsel bir meteorolojik tahmine dayanmıyor. Kışın nasıl geçeceğini öğrenmek için uzmanların hazırladığı hava tahminlerini takip etmek gerekiyor.

Aziz Petka kimdir?

Aziz Petka, Ortodoks dünyasında Anne Paraskeva adıyla da biliniyor ve büyük saygı görüyor. İnananlar, sağlık, huzur ve zor zamanlarda yardım dilemek için ona dua ediyor.

Halk arasında özellikle kadınların koruyucusu olarak kabul edilen azize, pek çok gelenekle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle bayram gününün ağır ev işlerinden ve gereksiz telaştan uzak, huzur içinde geçirilmesi gerektiğine inanılıyor.

Aziz Petka Günü'nde kız çocuklarıyla ilgili gelenekler de bulunuyor. Bazı inanışlara göre kızların çiçek toplayarak evi süslemesi, aileye yıl boyunca huzur, uyum ve bereket getiriyor.

Yeni elbise giymenin şans getireceğine inanılıyor

Bu günde yeni bir elbise giymenin de şans ve başarı getireceğine inanılıyor.

Bayramla ilgili gelenekler arasında aşk ve evlilikle bağlantılı inanışlar da yer alıyor. Bunlardan birine göre kızlar, özel bir kutlama ekmeği olan slavadan bir parça yiyip kırıntılarını saklıyor. Bu geleneğin, rüyalarında gelecekteki eşlerini görmelerine ya da kaderleriyle ilgili bir işaret almalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Kutlama yemeği ertesi güne bırakılıyor

Aziz Petka Günü'nü kutlayan bazı ailelerde yemek geleneği de dikkat çekiyor. Buna göre kutlama yemeği, bayramın ertesi günü veriliyor.

Misafirler ayrıldıktan sonra ev sahibinin masayı üç kez tütsülemesi de gelenekler arasında sayılıyor. Halk inanışına göre bu uygulama, azizenin evi kutsamasını simgeliyor.

Bu gelenekler bölgeden bölgeye farklılık gösterse de hepsinin temelinde aileye sağlık, huzur, uyum ve bereket getirme arzusu bulunuyor.

Aziz Petka Günü kışın nasıl geçeceğini gösterir mi?

Aziz Petka Günü'ndeki hava koşullarının kışın habercisi olduğuna ilişkin inanış, bölgede günümüzde de anlatılmaya devam ediyor. Güneşli ve sıcak hava ılıman bir kışla, soğuk ve yağışlı hava ise sert bir kışla ilişkilendiriliyor.