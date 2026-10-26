Sırp Ortodoks Kilisesi'nde 27 Ekim'de kutlanan Kutsal Cuma, Azize Petka'ya adanmış özel günlerden biridir. Bu günde çeşitli gelenekler yaşatılır. Çiçek toplamak ve evleri çiçeklerle süslemek de bu gelenekler arasında yer alır. İnanışa göre bu uygulama, evde yıl boyunca huzur ve uyum olmasını sağlar.

Azize Petka kimdir?

Azize Petka, kadınların koruyucusu, yoksulların ve hastaların yardımcısı olarak kabul edilir. İnananlar, özellikle hastalık ve yaşamın zorlukları karşısında ondan yardım dilemek için dua eder.

Rivayete göre Azize Petka, 10. yüzyılın sonlarında, Küçük Asya'daki Epivatus şehrinde dünyaya geldi. Varlıklı ve dindar bir ailede yetişti. Anne ve babasının ölümünden sonra Konstantinopolis'teki Ayasofya Kilisesi'nde rahibe oldu.

Daha sonra uzun yıllarını çölde geçirdi. Bu dönemde oruç tuttu, dua etti ve inzivaya çekildi. Rivayete göre bir melek, rüyasında ona görünerek Hristiyan inancını yayması için memleketine dönmesini söyledi.

Kutsal Cuma günü hangi gelenekler uygulanıyor?

Kutsal Cuma, birçok aile için dini geleneklerin yaşatıldığı önemli bir gündür. Bu tarihte çiçek toplamak ve evleri çiçeklerle süslemek, yıl boyunca huzur ve uyum getireceğine inanılan uygulamalar arasında yer alır.

Günün bir başka geleneği de kutlama yemeğiyle ilgilidir. İnanışa göre yemek sofrası ertesi güne kadar kaldırılmaz. Misafirler ayrıldıktan sonra ev sahibi, Azize Petka'nın evi ziyaret edip bereketlendirmesi dileğiyle sofrayı 3 kez tütsüler.

Bazı aileler bu günü aynı zamanda ailelerinin koruyucu azizini anma günü olarak kutlar. Bu sırada tütsü yakılır, geleneksel kutlama ekmeği şarapla ıslatılır ve dualar edilir. Bu uygulamalar, inananların Azize Petka'ya duyduğu saygıyı ve dini geleneklere bağlılığını yansıtır.