Zorlu geçen bir yıl, ertelenen projeler, inişli çıkışlı duygular… Birçok kişi 2026'nın ilk aylarını mücadele içinde geçiriyormuş gibi hissedebilir. Son günlerde gökyüzündeki hareketlilikle birlikte atmosferin değişmeye başladığı yorumları öne çıkıyor.

21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında yeni astrolojik sezonun başlaması, Koç burcundaki Dolunay ve Mars'ın Aslan burcuna geçişi, astrolojik açıdan hareketli bir döneme işaret ediyor. Özellikle üç burcun aşk, duygusal hayat ve finansal konularda bu değişimden daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor.

22 Eylül'de Güneş, sonbahar ekinoksuyla birlikte Terazi burcuna geçiyor. Böylece gökyüzünün genel temasının denge, adalet ve ilişkilerde uyum arayışı üzerine yoğunlaşacağı öne sürülüyor. Fransız astroloji yorumlarında, uzun süren zorlukların ve tekrar eden engellerin ardından eylül ayının ikinci yarısında atmosferin yumuşayabileceği belirtiliyor.

26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise kararlı ve doğrudan hareket etme isteğini güçlendirebilir. Astrolojik yorumlara göre bu Dolunay, özellikle ilkbaharda başlayan bazı süreçlerin sonuçlanması veya bir dönemin kapanması açısından önem taşıyor.

27 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçerek Jüpiter'le aynı burçta buluşması da dikkat çekiyor. Bu etkinin 12 Kasım 2026'ya kadar devam edeceği ve daha fazla hareket, cesaret ve girişim isteği yaratacağı öngörülüyor.

Bu gökyüzü hareketlerinden üç burcun özellikle aşk, duygular, para ve günlük yaşam açısından daha güçlü etkiler alacağı belirtiliyor.

Terazi burcu: İlişkilerde denge arayışı

Terazi burçları için 22 Eylül'de başlayan yeni dönem, kişisel açıdan önemli bir süreci beraberinde getiriyor. Koç burcundaki Dolunay ise özellikle ilişkileri ve ikili iletişimi ön plana çıkarıyor.

Hafta boyunca iletişimde bazı tıkanıklıklar ve yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği öne sürülüyor. Bu nedenle Terazi burçlarının acele kararlar vermek yerine karşı tarafı dinlemesi ve varsayımlarda bulunmadan önce gerçekleri netleştirmesi öneriliyor.

Bu dönem henüz büyük bir romantik ya da profesyonel atılımdan çok, daha dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurmanın zeminini hazırlama dönemi olarak değerlendiriliyor. Terazi sezonunun ilerlemesiyle birlikte ilişkilerde daha fazla istikrar ve uyum sağlanabileceği düşünülüyor.

Yengeç burcu: Gerginlik azalıyor, kontrol yeniden geliyor

Yengeç burçları açısından haftanın en yoğun günlerinin Koç burcundaki Dolunay'ın etkili olduğu dönem olması bekleniyor. Özellikle duygusal açıdan yüklü konularda küçük anlaşmazlıklar olduğundan daha büyük görünebilir.

Astrolojik yorumlar, Yengeç burçlarının bu süreçte tepki vermeden önce kısa bir süre durup düşünmesini öneriyor. Aynı anda çok fazla konuyla ilgilenmek yerine tek bir işe odaklanmak ve mümkün olduğunca bireysel çalışmalara zaman ayırmak da öne çıkan tavsiyeler arasında.

Buradaki temel mesaj, olayları zorlamamak ve birkaç gün geçmesine izin vermek. Hafta sonuna doğru atmosferin daha sakin hale gelmesiyle birlikte Yengeç burçlarının özellikle duygusal hayatlarında yeniden kontrol sahibi olduklarını hissetmeleri mümkün olabilir.

Oğlak burcu: Para, iş ve ev hayatında rahatlama

Oğlak burçları, 21-27 Eylül haftasında dikkat çeken burçlar arasında yer alıyor. Fransızca astroloji yorumlarında haftanın ilk günlerinde finansal açıdan olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Başarılı bir maaş görüşmesi, daha yüksek ücret getiren yeni sorumluluklar veya ek gelir sağlayabilecek bir proje gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra büyük bir harcama ya da maliyetli bir projeyle ilgili baskının da hafiflemeye başlayabileceği öngörülüyor.

Bu dönemin yalnızca daha fazla para kazanmakla ilgili olmadığı vurgulanıyor. Oğlak burçlarının ellerine geçen fırsatları geleceğe yönelik bir güvence oluşturmak için değerlendirmeleri ve bütçelerini daha dikkatli yönetmeleri öneriliyor. Bunun yanında kendilerine küçük bir ödül vermeleri de mümkün.

Oğlak burçları için bir diğer önemli başlık ise ev ve aile hayatı. Dolunay, ev içinde yaşanan gerilimleri veya aynı anda birçok sorumluluğu üstlenme hissini daha görünür hale getirebilir.

Bu süreçte sakin kalmak, aile bireylerinin ihtiyaçlarını dinlemek ve iş ile özel hayat arasındaki sınırları belirginleştirmek önem kazanıyor. Mesai sonrasında iş bildirimlerini kapatmak, herkesin kendi sorumluluklarını üstlenmesine izin vermek ve yalnız kalmak için zaman ayırmak önerilen yöntemler arasında.

Para yönetiminde daha kontrollü bir yaklaşım ile ev hayatında yeni sınırlar belirlemek, Oğlak burçlarının 27 Eylül'e kadar günlük yaşamlarını daha düzenli ve daha az stresli hale getirmesine yardımcı olabilir.