Gökbilim meraklılarının heyecanla beklediği 2026 yılının en büyük astronomik olayı için geri sayım başladı.

12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, 2 kıtada en az beş ülkeden canlı izlenebilecek. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girerek gezegenimize devasa bir gölge düşüreceği bu doğa olayı, birçok bölgede gündüz vakti büyüleyici bir karanlık yaşatacak.

Güneş nerede tamamen kaybolacak?

Güneş'in tamamen örtüleceği ve gökyüzünün kararacağı tam tutulma hattı; Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, Atlantik Okyanusu ile İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünü kapsıyor.

Avrupa ve Afrika kıtasındaki gözlemciler için bu tutulma gün batımı saatine denk geleceğinden, görsel açıdan nadir bir şölen sunacak. Örneğin İspanya ve Portekiz'de Güneş, ufuk çizgisinin altına inmeden hemen önce tamamen karararak batacak.

Türkiye ve Kuzey Yarımküre "parçalı" izleyecek

Tam tutulma şeridinin dışında kalan çok geniş bir coğrafya ise bu olayı parçalı Güneş tutulması olarak deneyimleyecek. NASA'nın paylaştığı haritaya göre parçalı tutulmanın görülebileceği yerler şunlar:

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey kesimleri (Alaska'dan Kuzey Carolina'ya kadar)

Kanada'nın çok büyük bir bölümü

Avrupa'nın büyük bir kısmı

Kuzeybatı Afrika

Karanlık evre ne kadar sürecek?

12 Ağustos 2026'daki tam Güneş tutulması, Ay'ın Güneş diskini tamamen kapattığı "totality" (tam karanlık) evresinde izleyicilere nispeten kısa bir süre sunacak.

Tutulma rotasındaki çoğu yerde bu büyüleyici karanlık 2 dakikadan az sürecek. Grönland, Kuzey Rusya ve Kuzey Atlantik gibi tam tutulma kuşağının tam merkezinde yer alan şanslı noktalarda bile bu süre 2 buçuk dakikayı geçmeyecek.

Sıradan güneş gözlüğü kör edebilir

Uzmanlar, tutulmayı izlemek isteyen gökyüzü meraklılarını göz sağlığı konusunda ciddi şekilde uyarıyor. Güneşi doğrudan çıplak gözle gözlemlemek, yalnızca Güneş'in tamamen kapandığı o çok kısa tam tutulma anında güvenlidir.

Bu kısa sürenin öncesinde ve sonrasında, yani kısmi tutulma evrelerinde mutlaka ISO 12312-2 uluslararası standardına uygun üretilmiş tescilli "Güneş Tutulması Gözlükleri" veya özel güneş siperlikleri kullanılmalıdır. Günlük hayatta kullanılan normal güneş gözlükleri bu zararlı ışınlara karşı hiçbir koruma sağlamaz.