Hindistan'ın en zengin petrol milyarderi Mukesh Ambani’ye ait olan ve "Antilia" adını taşıyan 27 katlı devasa gökdelen, dudak uçuklatan değeri ve sıra dışı özellikleriyle sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu.

Tam 4.51 milyar dolar (yaklaşık 162 milyar TL) değeriyle dünyanın en pahalı evi unvanını elinde bulunduran bu müstakil rezidans, lüksün sınırlarını zorlayan detaylarıyla adeta kendi küçük ekosistemine sahip mini bir şehri andırıyor.

YAPAY KAR ODASI BİLE VAR

Asya'nın en zengin iş insanı Ambani'nin ailesiyle birlikte yaşadığı 130 metre yükseklikteki bu dev yapı, toplam 400 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. İçerisinde özel bir tapınak, 50 kişilik dev bir sinema salonu, spa, yüzme havuzu ve dokuz adet yüksek hızlı asansör barındıran malikânenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise özel kar odası oluşturuyor.

Hava sıcaklığının tarih boyunca hiç düşmediği Mumbai'nin sıcak ve nemli ikliminde serinlemek isteyen Ambani ailesi için tasarlanan bu odada, duvarlardan yapay kar yağdırılıyor.

ÜÇ ADET HELİKOPTER PİSTİ VAR

Milyarder iş insanının Mercedes-Benz Maybach, Ferrari, Bentley, Tesla ve Rolls-Royce gibi markaların nadide parçalarından oluşan devasa otomobil koleksiyonu için binanın tam altı katı otopark olarak hizmet veriyor. Toplam 168 araç kapasiteli bu garajın yanı sıra, gökdelenin çatısında üç adet helikopter pisti yer alıyor. Tasarımında Babil'in Asma Bahçeleri'nden ilham alınan çok katlı asma bahçeler ise yapının mimari ihtişamını pekiştiriyor.

5 KİŞİLİK AİLEYE 600 KİŞİ HİZMET EDİYOR

Bu devasa ve ultra lüks malikânede Mukesh Ambani, eşi ve üç çocuğu olmak üzere sadece beş kişi yaşıyor. Ancak binanın bakımını üstlenmek ve aileye hizmet etmek için tesiste tam zamanlı olarak görev yapan yaklaşık 600 kişilik dev bir personel kadrosu bulunuyor.

Antilia, hem mimari yapısı hem de sunduğu akılalmaz yaşam standartlarıyla dünyanın en çok konuşulan konutu olmaya devam ediyor.